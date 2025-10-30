פסגת טראמפ-שי: ארה"ב תקל מכסים, סין תשהה מגבלות על יצוא מתכות נדירות 

בבוסאן שבדרום קוריאה נערכה היום פסגה בין טראמפ לנשיא סין שי ג'ין-פינג. הפסגה היא למעשה הראשונה שמתקיימת בקדנציה הנוכחית של טראמפ, מאז שובו לבית הלבן בחודש ינואר האחרון. לפי ההצהרות שפורסמו לאחר המפגש, שני הצדדים הגיעו להבנות על רגיעה מדורגת במתיחות הכלכלית המתמשכת ביניהם.

סוכנות הידיעות בלומברג ציטטה דברים שאמר טראמפ לכתבים לאחר הפגישה. לדבריו, ארה"ב תקטין בחצי את המכסים שהוטלו על מוצרים סיניים הקשורים לסם הפנטניל. בתמורה, סין תשהה לשנה את הצעדים שיזמה להגבלת יצוא מתכות נדירות – רכיב מרכזי בתעשיות השבבים, התעופה והחיישנים.