נשיא ארה"ב ונשיא סין קיימו לפנות בוקר פסגה ראשונה מאז כניסתו של טראמפ לקדנציה שנייה בבית הלבן, וסיכמו להקפיא למשך שנה צעדים חדשים להגבלת סחר בין המדינות. טראמפ אמר לאחר הפגישה: "כל מערכת היחסים הזו חשובה מאוד, ואני חושב שהיא השתפרה מאוד"
דורון פסקין | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
פסגת טראמפ-שי: ארה"ב תקל מכסים, סין תשהה מגבלות על יצוא מתכות נדירות
בבוסאן שבדרום קוריאה נערכה היום פסגה בין טראמפ לנשיא סין שי ג'ין-פינג. הפסגה היא למעשה הראשונה שמתקיימת בקדנציה הנוכחית של טראמפ, מאז שובו לבית הלבן בחודש ינואר האחרון. לפי ההצהרות שפורסמו לאחר המפגש, שני הצדדים הגיעו להבנות על רגיעה מדורגת במתיחות הכלכלית המתמשכת ביניהם.
סוכנות הידיעות בלומברג ציטטה דברים שאמר טראמפ לכתבים לאחר הפגישה. לדבריו, ארה"ב תקטין בחצי את המכסים שהוטלו על מוצרים סיניים הקשורים לסם הפנטניל. בתמורה, סין תשהה לשנה את הצעדים שיזמה להגבלת יצוא מתכות נדירות – רכיב מרכזי בתעשיות השבבים, התעופה והחיישנים.
סין גם התחייבה לחדש את רכישות הסויה מארה"ב, מהלך הנחשב משמעותי עבור חקלאים בארה"ב, ושני הצדדים סיכמו על הקפאת צעדים רגולטוריים נוספים שנועדו להגביל את מגבלות הסחר – לשנה הקרובה.
