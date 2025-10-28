ראש ממשלת יפן ונשיא ארה"ב הכריזו בטוקיו על מסגרת אסטרטגית חדשה לחיזוק הברית בין המדינות, שתכלול בין היתר הסכם להבטחת אספקת מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. שני המנהיגים ציינו את הצורך ביצירת הרתעה מול צפון קוריאה וסין
דורון פסקין | 28 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
יפן וארה"ב סיכמו על פתיחת "עידן זהב" של שיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי
ראש הממשלה החדשה של יפן, סנאה טאקאיצ'י, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פתחו היום בטוקיו פרק מדיני חדש אותו הגדירו "עידן זהב" ביחסי שתי המדינות. שני המנהיגים הכריזו על מסגרת שיתוף פעולה רחבה בתחומי הביטחון והכלכלה, שתשמש בסיס להידוק הקשרים האסטרטגיים.
מוקד ההסכמות הכלכליות בין הצדדים הוא הסכם משותף להבטחת כרייה, עיבוד ואספקה של מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. לפי הודעות שני הצדדים, מטרת ההסכם היא לבנות "שוק מגוון, נזיל והוגן למינרלים אלה, ולהבטיח את עמידות שרשראות האספקה".
בהודעת הבית הלבן נמסר כי "המשתתפים בהסכם יגבירו את מאמציהם המשותפים להבטחת אספקה בטוחה של מינרלים קריטיים ומתכות נדירות הנחוצות לתמיכה בתעשיות מקומיות, כולל טכנולוגיות מתקדמות ובסיסיהן התעשייתיים. הדבר ייעשה באמצעות מינוף כלי מדיניות כגון מנגנוני תמיכה פיננסית של שתי המדינות, צעדי סחר לפי הצורך, ומערכות לאגירת מינרלים קריטיים".
