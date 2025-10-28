יפן וארה"ב סיכמו על פתיחת "עידן זהב" של שיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי

ראש הממשלה החדשה של יפן, סנאה טאקאיצ'י, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פתחו היום בטוקיו פרק מדיני חדש אותו הגדירו "עידן זהב" ביחסי שתי המדינות. שני המנהיגים הכריזו על מסגרת שיתוף פעולה רחבה בתחומי הביטחון והכלכלה, שתשמש בסיס להידוק הקשרים האסטרטגיים.

מוקד ההסכמות הכלכליות בין הצדדים הוא הסכם משותף להבטחת כרייה, עיבוד ואספקה של מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. לפי הודעות שני הצדדים, מטרת ההסכם היא לבנות "שוק מגוון, נזיל והוגן למינרלים אלה, ולהבטיח את עמידות שרשראות האספקה".