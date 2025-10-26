אירלנד בחרה נשיאה חדשה הידועה כמבקרת חריפה של ישראל והאשימה אותה ברצח עם

קתרין קונולי הוכרזה בשבת כנשיאה החדשה של אירלנד, לאחר שגברה על יריבתה הית'ר המפריז וזכתה ב-63.3% מקולות הבוחרים. טקס ההשבעה שלה צפוי להתקיים ב-11 בנובמבר, ובכך תחליף את הנשיא המכהן ב-14 השנים האחרונות, מייקל היגינס. באירלנד תקופת הכהונה מוגבלת לשתי קדנציות בנות שבע שנים כל אחת.

קונולי, פוליטיקאית עצמאית מהעיר גולוויי ולשעבר סגנית יושבת ראש הפרלמנט, מוכרת כקול בולט וביקורתי כלפי מדיניות ישראל, במיוחד מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה. במהלך השנתיים האחרונות תקפה את ממשלת אירלנד שלטעמה "לא עשתה די לנוכח הזוועות בעזה", ותיארה את המתרחש כ"אכזריות" ואף "רצח עם".