כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

קתרין קונולי נבחרה לנשיאה לאחר שזכתה ב-63% מהקולות. היא ידועה בעמדותיה הביקורתיות נגד ישראל ובקריאותיה להחרים מוצרים מההתנחלויות. אף שהתפקיד נחשב לסמלי בעיקרו, הקו אותו היא מובילה עלול להשפיע על ישראל

דורון פסקין | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

אירלנד בחרה נשיאה חדשה הידועה כמבקרת חריפה של ישראל והאשימה אותה ברצח עם

קתרין קונולי הוכרזה בשבת כנשיאה החדשה של אירלנד, לאחר שגברה על יריבתה הית'ר המפריז וזכתה ב-63.3% מקולות הבוחרים. טקס ההשבעה שלה צפוי להתקיים ב-11 בנובמבר, ובכך תחליף את הנשיא המכהן ב-14 השנים האחרונות, מייקל היגינס. באירלנד תקופת הכהונה מוגבלת לשתי קדנציות בנות שבע שנים כל אחת.

קונולי, פוליטיקאית עצמאית מהעיר גולוויי ולשעבר סגנית יושבת ראש הפרלמנט, מוכרת כקול בולט וביקורתי כלפי מדיניות ישראל, במיוחד מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה. במהלך השנתיים האחרונות תקפה את ממשלת אירלנד שלטעמה "לא עשתה די לנוכח הזוועות בעזה", ותיארה את המתרחש כ"אכזריות" ואף "רצח עם".

בריאיון שפורסם ב-2 באוקטובר בתקשורת האירית אמרה: "זוהי תועבה לסחור עם מדינה שמבצעת רצח עם". באותו ראיון קראה ליישום מלא של החוק האירופי האוסר יבוא מוצרים מההתנחלויות, ואף הביעה תמיכה בקידום חקיקה אירית ייעודית בנושא. לדבריה, על אירלנד "להוביל קו עקרוני נגד הפרות זכויות אדם".

נשיאת אירלנד הנבחרת, קתרין קונולי, 25 באוקטובר 2025

נשיאת אירלנד הנבחרת, קתרין קונולי, 25 באוקטובר 2025 | צילום: Charles McQuillan/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפגישה עם השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 9 באוקטובר 2025
הפיקוח האמריקני ברצועת עזה מתהדק; הגעת בכירי ממשל טראמפ צפויה להימשך השבוע

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי ארה"ב החלה להפעיל מערכת כטב"מים ואמצעי איסוף מתקדמים ברצועה המאפשרים לה לעקוב מקרוב אחר המתרחש

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישה עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אאני, ועם ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אאני, על מטוס האייר פורס 1, 25 באוקטובר 2025
נשיא ארה"ב לאמיר קטאר על המטוס הנשיאותי: "יש לך מזרח תיכון בטוח עכשיו"

אורן שלום

מטוסו של טראמפ עצר לתדלק בקטאר בדרכו למזרח אסיה, ראש ממשלת קטאר ואמיר קטאר הצטרפו לפגישה על ה"אייר פורס 1". צפו בתיעוד

מלך ירדן, עבדאללה השני, 9 ביוני 2025
ירדן: לא נשלח כוחות לרצועת עזה

דורון פסקין

דובר ממשלת ירדן, מוחמד אל-מומני, הבהיר את עמדת הממשלה בריאיון לטלוויזיה הירדנית. "תמיכתנו בעזה מתמקדת בסיום המלחמה, בכניסת סיוע הומניטרי ובקידום תהליך מדיני שיפתח אופק לתחילת השיקום"

שר הביטחון, ישראל כ''ץ, 7 בנובמבר 2024
שר הביטחון: "הנחיתי להציב את הריסת המנהרות כמשימה המרכזית כעת בשטח הנמצא בשליטתנו"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ התייחס הערב לצורך לפרק את חמאס מנשקו והגדיר את הריסת המנהרות כ"יעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון"

כינוס הפלגים הפלסטיניים בקהיר, 24 באוקטובר 2025
הפלגים הפלסטינים בסוף הכינוס בקהיר: עזה תנוהל על ידי ועדת טכנוקרטים זמנית

דורון פסקין

כלל הפלגים, כולל חמאס ופת"ח, פרסמו הצהרה, בסוף ועידה משותפת שקיימו, בה קראו להגברת שיתוף הפעולה ביניהם וחיזוק אש"ף כנציג הלגיטימי היחיד של העם הפלסטיני

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בפגישתם אתמול, 23 באוקטובר 2025
בין הקווים האדומים של ישראל – התנגדות לפיקוח האו"ם וסירוב לכוחות טורקים וקטארים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי נתניהו הבהיר בפגישות עם ואנס ורוביו את התנאים של ישראל בנוגע למימוש השלב השני בעסקה

שתפו: