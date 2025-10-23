נוואף סלאם אמר בריאיון למגזין צרפתי כי בשלב הבא תורחב סמכותו של צבא לבנון גם לאזור שבין הליטני לצידון. "בסופו של דבר, חיזבאללה, כמו כל קבוצה אחרת, יידרש להיות מפלגה פוליטית נורמלית – ללא זרוע צבאית"
ראש ממשלת לבנון: "בתוך שלושה חודשים תיאסר כל תנועה או שימוש בנשק מדרום לנהר הליטני"
ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הצהיר בריאיון שפורסם אתמול במגזין הצרפתי "Paris Match" כי "בתוך שלושה חודשים נרכז את כל המאמצים בדרום הליטני. תיאסר כל תנועה או שימוש בנשק מדרום לנהר".
סלאם ציין כי בשלב הבא תורחב סמכותו של צבא לבנון גם לאזור שבין הליטני לצידון. לדבריו, "יעדנו הסופי ברור – להשיב למדינה את המונופול על הכוח המזויין, כפי שנקבע בהסכמי טאיף משנת 1989".
סלאם נשאל על עתיד חיזבאללה והבהיר כי "בסופו של דבר, חיזבאללה, כמו כל קבוצה אחרת, יידרש להיות מפלגה פוליטית נורמלית – ללא זרוע צבאית".
