ראש ממשלת לבנון: "בתוך שלושה חודשים תיאסר כל תנועה או שימוש בנשק מדרום לנהר הליטני"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הצהיר בריאיון שפורסם אתמול במגזין הצרפתי "Paris Match" כי "בתוך שלושה חודשים נרכז את כל המאמצים בדרום הליטני. תיאסר כל תנועה או שימוש בנשק מדרום לנהר".

סלאם ציין כי בשלב הבא תורחב סמכותו של צבא לבנון גם לאזור שבין הליטני לצידון. לדבריו, "יעדנו הסופי ברור – להשיב למדינה את המונופול על הכוח המזויין, כפי שנקבע בהסכמי טאיף משנת 1989".