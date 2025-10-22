כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו וסגן הנשיא ואנס בירושלים

צוות מגזין אפוק | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סגן נשיא ארה"ב: "יש לנו משימה מאוד קשה לפנינו שהיא לפרק את חמאס מנשקו, אבל לבנות מחדש את עזה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, קיימו היום מסיבת עיתונאים משותפת במשרד ראש הממשלה בירושלים. אלו הם עיקרי הדברים שאמרו השניים:

נתניהו:

בשנה האחרונה הייתה לנו ברית ושותפות עם ארה"ב שאין שניה לה. זה משנה את המזרח התיכון וגם את העולם. זה יוצר הזדמנויות לא רק לביטחון, אלא גם להרחבת השלום, דבר שאנו עובדים עליו במרץ רב.

יש לנו שותפות, ברית של שותפים החולקים ערכים ומטרות משותפים. ייתכנו דיונים, ייתכנו מחלוקות פה ושם, אבל בסך הכול אני חייב לומר שבשנה האחרונה הייתה הסכמה. הסכמה לא רק על המטרות, אלא גם על הדרכים להשיגן.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס במסיבת העיתונאים היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס במסיבת העיתונאים היום | צילום: קובי גדעון/לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הריסות ברצועת עזה, 19 באוקטובר 2025
דיווח: חמאס חושש שישראל תיישם את המודל הלבנוני ברצועה

יוני בן מנחם

לפי א-שרק אלאווסט הסעודי, החשש הוא ממדיניות של חיסולים ממוקדים נגד בכירים ומפקדים וכן נגד מטרות טרור ברצועה, למרות הפסקת האש. עוד דווח כי משלחת בראשות ח'ליל אלחיה שוהה בקהיר במטרה לעגן את ההסכם ולמנוע מישראל "להתנהל בעזה כפי שהיא מתנהלת בלבנון"

מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס
חבר הלשכה המדינית של חמאס: "איש אינו יכול לחסל את חמאס בכוח או בכל דרך אחרת"

דורון פסקין

מוחמד נזאל אמר את הדברים בריאיון לערוץ אלג'זירה הקטארי. "אלו שמפיצים את תרחיש ההדרה של הארגון מביעים את רצונותיהם שלהם, לא את העובדות בשטח"

עמיד סלאח מוקבל אלצלאחי, לשעבר מפקד החטיבה העשירית, "סמאד", במסגרת הכוחות הצבאיים של החות'ים (מימין)
קצין בכיר ערק משורות החות'ים – האם תהיה לזה השפעה על ארגון הטרור?

דורון פסקין

מפקד החטיבה העשירית "סמאד", עמיד סלאח מוקבל אלצלאחי, קרא ללוחמים "לשוב לחיק המולדת והרפובליקה" וטען כי היה עד ל"פשעים, חוסר הצדק, העריצות והיהירות" של המיליציה החות'ית במחוז בו שירת

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, וראש הממשלה, בנימין נתניהו
אחרי תקופה של מתיחות ואיומים מצריים: ניסיון זהיר לשיקום הדיאלוג עם ישראל

יוני בן מנחם

פגישת נתניהו עם ראש המודיעין המצרי מסמלת הפשרה מסוימת ביחסי קהיר-ירושלים לאחר חודשים של מתיחות, אך לא בטוח שמדובר בפריצת דרך של ממש

אריה זלמנוביץ ז"ל ותמיר אדר ז"ל
אריה זלמנוביץ ז"ל ותמיר אדר ז"ל הם החללים החטופים שהושבו לישראל

צוות מגזין אפוק

השניים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
ארונותיהם של שני חטופים חללים הועברו לישראל

אורן שלום

החללים יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

שתפו: