סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו וסגן הנשיא ואנס בירושלים
צוות מגזין אפוק | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סגן נשיא ארה"ב: "יש לנו משימה מאוד קשה לפנינו שהיא לפרק את חמאס מנשקו, אבל לבנות מחדש את עזה"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, קיימו היום מסיבת עיתונאים משותפת במשרד ראש הממשלה בירושלים. אלו הם עיקרי הדברים שאמרו השניים:
נתניהו:
• בשנה האחרונה הייתה לנו ברית ושותפות עם ארה"ב שאין שניה לה. זה משנה את המזרח התיכון וגם את העולם. זה יוצר הזדמנויות לא רק לביטחון, אלא גם להרחבת השלום, דבר שאנו עובדים עליו במרץ רב.
• יש לנו שותפות, ברית של שותפים החולקים ערכים ומטרות משותפים. ייתכנו דיונים, ייתכנו מחלוקות פה ושם, אבל בסך הכול אני חייב לומר שבשנה האחרונה הייתה הסכמה. הסכמה לא רק על המטרות, אלא גם על הדרכים להשיגן.
