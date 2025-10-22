סגן נשיא ארה"ב: "יש לנו משימה מאוד קשה לפנינו שהיא לפרק את חמאס מנשקו, אבל לבנות מחדש את עזה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, קיימו היום מסיבת עיתונאים משותפת במשרד ראש הממשלה בירושלים. אלו הם עיקרי הדברים שאמרו השניים:

נתניהו:

• בשנה האחרונה הייתה לנו ברית ושותפות עם ארה"ב שאין שניה לה. זה משנה את המזרח התיכון וגם את העולם. זה יוצר הזדמנויות לא רק לביטחון, אלא גם להרחבת השלום, דבר שאנו עובדים עליו במרץ רב.