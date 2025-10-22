כניסה
מוחמד נזאל אמר את הדברים בריאיון לערוץ אלג'זירה הקטארי. "אלו שמפיצים את תרחיש ההדרה של הארגון מביעים את רצונותיהם שלהם, לא את העובדות בשטח"

דורון פסקין | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חבר הלשכה המדינית של חמאס: "איש אינו יכול לחסל את חמאס בכוח או בכל דרך אחרת"

מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס, מסר אמש כי הארגון טרם קיבל הודעה רשמית על תחילתו של השלב השני בהסכם לסיום המלחמה ברצועת עזה. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הקטארי הבהיר נזאל כי המעבר לכל שלב עתידי אמור להתרחש רק לאחר השלמת דרישות השלב הראשון, "ולא באמצעות הצהרות תקשורתיות, כפי שקורה כעת".

נזאל דחה את התחזיות לחיסולו של חמאס, ואמר כי מדובר ב"הזיות". לדבריו, הניסיון של השנתיים האחרונות לא הביא למחיקת הארגון מהזירה הפלסטינית. "חמאס הוא חלק בלתי נפרד מהנוף הפוליטי הפלסטיני, ואיש אינו יכול לחסלו בכוח או בכל דרך אחרת", אמר. לטענתו, אלו ש"מפיצים את תרחיש ההדרה [של הארגון] מביעים את רצונותיהם שלהם, לא את העובדות בשטח".

באשר לעתיד הממשל בעזה, ציין נזאל כי חמאס "אינו נאחז בשלטון ברצועה בהיבט המנהלי", אך הבהיר כי לא ניתן לפתור את הסוגיה באמצעות סילוק הארגון בכוח. לדבריו, כל הסדר עתידי חייב להתבסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ועל סוגיות שיועלו ויידונו במסגרת משא ומתן.

מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס

מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס | צילום מסך

