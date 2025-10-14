"יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים", נכתב בהצהרה עליה חתמו מנהיגי ארה"ב, טורקיה, מצרים וקטאר
ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות
נשיא טורקיה ארדואן, נשיא מצרים א-סיסי, אמיר קטאר אאל ת'אני ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתמו אתמול על ההצהרה תחת הכותרת "הצהרת טראמפ לשלום ולשגשוג מתמשך". הבית הלבן פרסם את נוסח ההצהרה עליה הם חתמו.
בהצהרה נכתב: "אנו, החתומים מטה, מברכים על המחויבות והיישום ההיסטוריים באמת של כל הצדדים להסכם השלום של טראמפ, אשר שם קץ ליותר משנתיים של סבל ואובדן עמוקים – ופותח פרק חדש לאזור, המתאפיין בתקווה וביטחון ופותח חזון משותף לשלום ולשגשוג.
"אנו תומכים ועומדים מאחורי מאמציו הכנים של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה בעזה ולהביא שלום יציב למזרח התיכון. יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים.
