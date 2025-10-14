ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות

נשיא טורקיה ארדואן, נשיא מצרים א-סיסי, אמיר קטאר אאל ת'אני ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתמו אתמול על ההצהרה תחת הכותרת "הצהרת טראמפ לשלום ולשגשוג מתמשך". הבית הלבן פרסם את נוסח ההצהרה עליה הם חתמו.

בהצהרה נכתב: "אנו, החתומים מטה, מברכים על המחויבות והיישום ההיסטוריים באמת של כל הצדדים להסכם השלום של טראמפ, אשר שם קץ ליותר משנתיים של סבל ואובדן עמוקים – ופותח פרק חדש לאזור, המתאפיין בתקווה וביטחון ופותח חזון משותף לשלום ולשגשוג.