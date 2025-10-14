כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

"יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים", נכתב בהצהרה עליה חתמו מנהיגי ארה"ב, טורקיה, מצרים וקטאר

אורן שלום | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות

נשיא טורקיה ארדואן, נשיא מצרים א-סיסי, אמיר קטאר אאל ת'אני ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתמו אתמול על ההצהרה תחת הכותרת "הצהרת טראמפ לשלום ולשגשוג מתמשך". הבית הלבן פרסם את נוסח ההצהרה עליה הם חתמו.

בהצהרה נכתב: "אנו, החתומים מטה, מברכים על המחויבות והיישום ההיסטוריים באמת של כל הצדדים להסכם השלום של טראמפ, אשר שם קץ ליותר משנתיים של סבל ואובדן עמוקים – ופותח פרק חדש לאזור, המתאפיין בתקווה וביטחון ופותח חזון משותף לשלום ולשגשוג.

"אנו תומכים ועומדים מאחורי מאמציו הכנים של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה בעזה ולהביא שלום יציב למזרח התיכון. יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (מימין) ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חותמים על מסמכים במהלך פסגת השלום, 13 באוקטובר 2025

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (מימין) ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חותמים על מסמכים במהלך פסגת השלום, 13 באוקטובר 2025 | צילום: Saul Loeb/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מנהיגי המדינות שהשתתפו בפסגת השלום בשארם א-שיח'
הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בנאומו: "זה יחזיק מעמד"; א-סיסי: "זהו רגע היסטורי"

מזלום עבדי, מפקד כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF)
מנהיג ה-SDF: הושגה התקדמות במשא ומתן על שילוב כוחותינו במשרדי ההגנה והפנים הסורים

דורון פסקין

מזלום עבדי, מפקד המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר כי כבר פועלות בדמשק משלחות צבאיות וביטחוניות מטעם הארגון כדי לדון במנגנון לשילוב הכוחות

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין
דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכנסת היום
"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"

צוות מגזין אפוק

נקודות עיקריות מנאומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במליאת הכנסת

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום
לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום
נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת

שתפו: