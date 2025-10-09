חבר ועדת הביטחון הלאומי באיראן: "ח'מינאי הסיר את מגבלת הטווח על ייצור הטילים"

בריאיון נרחב לאתר האיראני "עסר איראן", שפורסם ביום שלישי, חשף חבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של המג'לס (הפרלמנט האיראני), אחמד בחשאייש ארדסתאני, כי המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, הסיר לאחרונה את מגבלת הטווח שהייתה נהוגה עד כה על תוכנית הטילים של איראן.

לדבריו, איראן תפתח את טווח הטילים ככל שתראה לנכון, ולא תסכים לשום משא ומתן שיגביל את תוכנית הטילים שלה".

ארדסתאני, נציג מחוז אספהאן המשתייך למחנה השמרני, תיאר בריאיון שינוי מדיניות מובהק: "בעבר נאמר שטווח הטילים מוגבל לכ-2,200 קילומטרים מטעמים שנשקלו בזמנם. כיום הוסרו כל המגבלות. כאשר האמריקנים תוקפים אותנו – הגבלת הטווח היא סימן לחולשה. עוצמתנו העיקרית היא הטילים, ועלינו לחזק אותה ללא מגבלות".