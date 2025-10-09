כניסה
אחמד בחשאייש ארדסתאני אמר בריאיון כי מגבלת ה-2,200 ק"מ, שהייתה נהוגה בתוכנית הטילים האיראנית, הוסרה. "כאשר האמריקנים תוקפים אותנו – הגבלת הטווח היא סימן לחולשה"

דורון פסקין | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חבר ועדת הביטחון הלאומי באיראן: "ח'מינאי הסיר את מגבלת הטווח על ייצור הטילים"

בריאיון נרחב לאתר האיראני "עסר איראן", שפורסם ביום שלישי, חשף חבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של המג'לס (הפרלמנט האיראני), אחמד בחשאייש ארדסתאני, כי המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, הסיר לאחרונה את מגבלת הטווח שהייתה נהוגה עד כה על תוכנית הטילים של איראן.
לדבריו, איראן תפתח את טווח הטילים ככל שתראה לנכון, ולא תסכים לשום משא ומתן שיגביל את תוכנית הטילים שלה".

ארדסתאני, נציג מחוז אספהאן המשתייך למחנה השמרני, תיאר בריאיון שינוי מדיניות מובהק: "בעבר נאמר שטווח הטילים מוגבל לכ-2,200 קילומטרים מטעמים שנשקלו בזמנם. כיום הוסרו כל המגבלות. כאשר האמריקנים תוקפים אותנו – הגבלת הטווח היא סימן לחולשה. עוצמתנו העיקרית היא הטילים, ועלינו לחזק אותה ללא מגבלות".

עוד אמר ארדסתאני כי "איראן לא תנהל משא ומתן על נושא הטילים, אך עשויה לדון בסוגיות הגרעין במסגרת אמנת ה-NPT (האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני, ד"פ), כל עוד אין דרישות מוגזמות כמו דרישת אפס העשרה".

חבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, אחמד בחשאייש ארדסתאני

