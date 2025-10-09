חתימת ההסכם הרשמית צפויה היום בשעה 12:00 בשארם א-שיח'. גורמים ביכירם בירושלים מעריכים כי לנתניהו יש רוב להעברת העסקה
יוני בן מנחם | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
הקבינט והממשלה יתכנסו לאשר את ההסכם; טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון
הקבינט הביטחוני צפוי להתכנס בשעה 17:00. לאחר מכן צפויה להתכנס הממשלה ולאשר את העסקה.
להערכת גורמים מדיניים בכירים, לראש הממשלה, בנימין נתניהו, יש רוב בקבינט ובממשלה והעסקה צפויה לעבור. עם זאת, במערכת הפוליטית קיימת הערכה שחלק מהשרים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, יביעו התנגדות לשחרור המחבלים הרוצחים. לפי אותה הערכה, השניים לא צפויים בשלב זה לעזוב את הממשלה. בימים האחרונים הם עודכנו על ידי נתניהו במתרחש במשא ומתן. גורמים מדיניים מסרו כי בן גביר אף העביר לנתניהו רשימה של מחבלים שאין לשחררם.
על פי ההסכם, החטופים אמורים להשתחרר בתוך 72 שעות מרגע חתימת ההסכם הרשמית - הצפויה היום בשעה 12:00 בשארם א-שיח'.
