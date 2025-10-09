כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חתימת ההסכם הרשמית צפויה היום בשעה 12:00 בשארם א-שיח'. גורמים ביכירם בירושלים מעריכים כי לנתניהו יש רוב להעברת העסקה

יוני בן מנחם | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הקבינט והממשלה יתכנסו לאשר את ההסכם; טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון

הקבינט הביטחוני צפוי להתכנס בשעה 17:00. לאחר מכן צפויה להתכנס הממשלה ולאשר את העסקה.

להערכת גורמים מדיניים בכירים, לראש הממשלה, בנימין נתניהו, יש רוב בקבינט ובממשלה והעסקה צפויה לעבור. עם זאת, במערכת הפוליטית קיימת הערכה שחלק מהשרים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, יביעו התנגדות לשחרור המחבלים הרוצחים. לפי אותה הערכה, השניים לא צפויים בשלב זה לעזוב את הממשלה. בימים האחרונים הם עודכנו על ידי נתניהו במתרחש במשא ומתן. גורמים מדיניים מסרו כי בן גביר אף העביר לנתניהו רשימה של מחבלים שאין לשחררם.

על פי ההסכם, החטופים אמורים להשתחרר בתוך 72 שעות מרגע חתימת ההסכם הרשמית - הצפויה היום בשעה 12:00 בשארם א-שיח'.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ'

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ' | צילום: עמית שאבי, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תושבים בעזה חוגגים בעקבות השגת ההסכם
ברצועת עזה חגגו את ההכרזה על ההסכם; ארגוני הטרור מציגים אותו כהישג

דורון פסקין

חמאס והג'יהאד האסלאמי פרסמו תגובות רשמיות להשגת ההסכם

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעת ביקורו של נתניהו בוושינגטון, 29 בספטמבר 2025 | צילום: צילום: Win McNamee/Getty Images
ישראל וחמאס סיכמו על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב: "המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו"; ראש הממשלה נתניהו: "אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה"

אילוסטרציה, רשתות חברתיות
ממשלת דנמרק תקדם חוק שיאסור שימוש ברשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 15

דורון פסקין

"הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", הצהירה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן

האמל"ח שהיה בדרכו לפעילי טרור ביו"ש ונתפס
סוכל משלוח גדול של אמל"ח מתקדם מאיראן ליו"ש

אורן שלום

המשלוח הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם: רקטות נ"ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
שמונה הרוגים במתקפות בין רוסיה לאוקראינה, שמגבירות את התקיפות ההדדיות על מתקני אנרגיה

דורון פסקין

לקראת החורף, שתי המדינות הסלימו את התקיפות במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הכלכליות והצבאיות אחת של השנייה

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 10 ביולי 2025, רומא, איטליה
תלונות הוגשו ל-ICC נגד ראש ממשלת איטליה ובכירים נוספים בגין "סיוע לפשעים בעזה"

דורון פסקין

התארגנות איטלקית בשם "משפטנים ועורכי דין למען פלסטין" יזמה תלונה בשל "אי-הגנה מספקת" על אזרחי איטליה שהשתתפו במשט "סומוד" לעזה. לפי ראש ממשלת איטליה מלוני, התלונות טוענות גם לסיוע או שיתוף פעולה עם רצח העם בעזה. ה-ICC לא הודיע בשלב זה האם ידון בבקשה

שתפו: