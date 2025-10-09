הקבינט והממשלה יתכנסו לאשר את ההסכם; טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון

הקבינט הביטחוני צפוי להתכנס בשעה 17:00. לאחר מכן צפויה להתכנס הממשלה ולאשר את העסקה.

להערכת גורמים מדיניים בכירים, לראש הממשלה, בנימין נתניהו, יש רוב בקבינט ובממשלה והעסקה צפויה לעבור. עם זאת, במערכת הפוליטית קיימת הערכה שחלק מהשרים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, יביעו התנגדות לשחרור המחבלים הרוצחים. לפי אותה הערכה, השניים לא צפויים בשלב זה לעזוב את הממשלה. בימים האחרונים הם עודכנו על ידי נתניהו במתרחש במשא ומתן. גורמים מדיניים מסרו כי בן גביר אף העביר לנתניהו רשימה של מחבלים שאין לשחררם.