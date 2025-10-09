ישראל וחמאס סיכמו על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על ההגעה להסכם: "אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו – כצעד ראשון לקראת שלום חזק, יציב ונצחי.

"כל הצדדים יתייחסו זה לזה בהגינות! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארה"ב. אנו מודים למתווכים מקטאר, ממצרים ומטורקיה, שעבדו איתנו כדי להפוך את האירוע ההיסטורי והבלתי רגיל הזה למציאות. ברוכים הם עושי השלום".