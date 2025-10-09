נשיא ארה"ב: "המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו"; ראש הממשלה נתניהו: "אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה"
צוות מגזין אפוק | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ישראל וחמאס סיכמו על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על ההגעה להסכם: "אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו – כצעד ראשון לקראת שלום חזק, יציב ונצחי.
"כל הצדדים יתייחסו זה לזה בהגינות! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארה"ב. אנו מודים למתווכים מקטאר, ממצרים ומטורקיה, שעבדו איתנו כדי להפוך את האירוע ההיסטורי והבלתי רגיל הזה למציאות. ברוכים הם עושי השלום".
לשכת ראש הממשלה מסרה בהודעה רשמית כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם טראמפ. השניים קיימו שיחה מאוד מרגשת וחמה, ובירכו אחד את השני על ההישג ההיסטורי בחתימה על ההסכם לשחרור כל החטופים.
