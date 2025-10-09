כניסה
נשיא ארה"ב: "המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו"; ראש הממשלה נתניהו: "אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה"

צוות מגזין אפוק | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ישראל וחמאס סיכמו על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על ההגעה להסכם: "אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו – כצעד ראשון לקראת שלום חזק, יציב ונצחי.

"כל הצדדים יתייחסו זה לזה בהגינות! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארה"ב. אנו מודים למתווכים מקטאר, ממצרים ומטורקיה, שעבדו איתנו כדי להפוך את האירוע ההיסטורי והבלתי רגיל הזה למציאות. ברוכים הם עושי השלום".

לשכת ראש הממשלה מסרה בהודעה רשמית כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם טראמפ. השניים קיימו שיחה מאוד מרגשת וחמה, ובירכו אחד את השני על ההישג ההיסטורי בחתימה על ההסכם לשחרור כל החטופים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעת ביקורו של נתניהו בוושינגטון, 29 בספטמבר 2025 | צילום: צילום: Win McNamee/Getty Images

אילוסטרציה, רשתות חברתיות
ממשלת דנמרק תקדם חוק שיאסור שימוש ברשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 15

דורון פסקין

"הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", הצהירה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן

האמל"ח שהיה בדרכו לפעילי טרור ביו"ש ונתפס
סוכל משלוח גדול של אמל"ח מתקדם מאיראן ליו"ש

אורן שלום

המשלוח הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם: רקטות נ"ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
שמונה הרוגים במתקפות בין רוסיה לאוקראינה, שמגבירות את התקיפות ההדדיות על מתקני אנרגיה

דורון פסקין

לקראת החורף, שתי המדינות הסלימו את התקיפות במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הכלכליות והצבאיות אחת של השנייה

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 10 ביולי 2025, רומא, איטליה
תלונות הוגשו ל-ICC נגד ראש ממשלת איטליה ובכירים נוספים בגין "סיוע לפשעים בעזה"

דורון פסקין

התארגנות איטלקית בשם "משפטנים ועורכי דין למען פלסטין" יזמה תלונה בשל "אי-הגנה מספקת" על אזרחי איטליה שהשתתפו במשט "סומוד" לעזה. לפי ראש ממשלת איטליה מלוני, התלונות טוענות גם לסיוע או שיתוף פעולה עם רצח העם בעזה. ה-ICC לא הודיע בשלב זה האם ידון בבקשה

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה (שמאל), ומפקד ה-SDF, מזלום עבדי (ימין)
המשטר הסורי הכריז על הסכם הפסקת אש כוללת עם ה-SDF

דורון פסקין

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול על סיכום שהושג מול המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. ההסכם מגיע לאחר שבשבועות האחרונים חלה הסלמה בעימותים בין כוחות המשטר הסורי ל-SDF

השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף (מימין), וג'ארד קושנר, חתנו ויועץ לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025, וושינגטון די.סי.
השיחות במצרים: ויטקוף, קושנר וראש ממשלת קטאר הצטרפו היום לשיחות

יוני בן מנחם

גם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, הצטרף לשיחות – מהלך שישראל רואה כתוספת משמעותית ללחץ על חמאס. גורמים בכירים מעריכים כי אם לא תחול התקדמות בשיחות, ארה"ב תכפה פשרה על ישראל וחמאס

