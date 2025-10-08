המשלוח הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם: רקטות נ"ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים
סוכל משלוח גדול של אמל"ח מתקדם מאיראן ליו"ש
שב"כ וצה"ל הודיעו כי מצבור האמל"ח שנתפס נשלח לפעילי טרור ביו"ש על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים ועל ידי יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס.
המשלוח הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם: רקטות נ"ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים.
בהודעה צוין כי תפיסה זו מצטרפת לסיכול של הברחת משלוחי אמל"ח דומים שנחשפו ב-25 במרץ ו-27 בנובמבר 2024.
