אורן שלום | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

סוכל משלוח גדול של אמל"ח מתקדם מאיראן ליו"ש

שב"כ וצה"ל הודיעו כי מצבור האמל"ח שנתפס נשלח לפעילי טרור ביו"ש על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים ועל ידי יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס.

המשלוח הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם: רקטות נ"ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים.

בהודעה צוין כי תפיסה זו מצטרפת לסיכול של הברחת משלוחי אמל"ח דומים שנחשפו ב-25 במרץ ו-27 בנובמבר 2024.

האמל"ח שהיה בדרכו לפעילי טרור ביו"ש ונתפס

האמל"ח שהיה בדרכו לפעילי טרור ביו"ש ונתפס | צילום: תקשורת שב"כ

אילוסטרציה, רשתות חברתיות
ממשלת דנמרק תקדם חוק שיאסור שימוש ברשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 15

דורון פסקין

"הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", הצהירה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
שמונה הרוגים במתקפות בין רוסיה לאוקראינה, שמגבירות את התקיפות ההדדיות על מתקני אנרגיה

דורון פסקין

לקראת החורף, שתי המדינות הסלימו את התקיפות במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הכלכליות והצבאיות אחת של השנייה

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 10 ביולי 2025, רומא, איטליה
תלונות הוגשו ל-ICC נגד ראש ממשלת איטליה ובכירים נוספים בגין "סיוע לפשעים בעזה"

דורון פסקין

התארגנות איטלקית בשם "משפטנים ועורכי דין למען פלסטין" יזמה תלונה בשל "אי-הגנה מספקת" על אזרחי איטליה שהשתתפו במשט "סומוד" לעזה. לפי ראש ממשלת איטליה מלוני, התלונות טוענות גם לסיוע או שיתוף פעולה עם רצח העם בעזה. ה-ICC לא הודיע בשלב זה האם ידון בבקשה

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה (שמאל), ומפקד ה-SDF, מזלום עבדי (ימין)
המשטר הסורי הכריז על הסכם הפסקת אש כוללת עם ה-SDF

דורון פסקין

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול על סיכום שהושג מול המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. ההסכם מגיע לאחר שבשבועות האחרונים חלה הסלמה בעימותים בין כוחות המשטר הסורי ל-SDF

השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף (מימין), וג'ארד קושנר, חתנו ויועץ לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025, וושינגטון די.סי.
השיחות במצרים: ויטקוף, קושנר וראש ממשלת קטאר הצטרפו היום לשיחות

יוני בן מנחם

גם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, הצטרף לשיחות – מהלך שישראל רואה כתוספת משמעותית ללחץ על חמאס. גורמים בכירים מעריכים כי אם לא תחול התקדמות בשיחות, ארה"ב תכפה פשרה על ישראל וחמאס

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בקלפי במדינה, 5 באוקטובר 2025
סוריה פרסמה את תוצאות הבחירות לפרלמנט; ביקורת במדינה על הליך ההצבעה

דורון פסקין

הבחירות הראשונות מאז הדחתו של אסד נערכו באמצעות אספות אזוריות בלבד ולא על ידי כלל הציבור; אזורים דרוזיים וכורדיים נותרו ללא ייצוג. ארגוני מעקב ומפקחים טוענים לעיוות בתהליך

