שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול על סיכום שהושג מול המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. ההסכם מגיע לאחר שבשבועות האחרונים חלה הסלמה בעימותים בין כוחות המשטר הסורי ל-SDF
דורון פסקין | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
המשטר הסורי הכריז על הסכם הפסקת אש כוללת עם ה-SDF
שר ההגנה הסורי, הגנרל מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול כי הושג הסכם להפסקת אש כוללת בצפון ובצפון-מזרח סוריה. ההסכם הושג במהלך פגישה שקיים בדמשק עם מפקד ה-SDF, מזלום עבדי.
ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.
בפוסט שפרסם ב-X כתב אבו קסרה: "נפגשתי לפני זמן קצר עם מר מזלום עבדי בבירה דמשק, והסכמנו על הפסקת אש כוללת בכל החזיתות ובנקודות הפריסה הצבאיות בצפון ובצפון-מזרח סוריה. יישום ההסכם יחל באופן מיידי".
