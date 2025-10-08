כניסה
שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול על סיכום שהושג מול המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. ההסכם מגיע לאחר שבשבועות האחרונים חלה הסלמה בעימותים בין כוחות המשטר הסורי ל-SDF

דורון פסקין | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המשטר הסורי הכריז על הסכם הפסקת אש כוללת עם ה-SDF

שר ההגנה הסורי, הגנרל מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול כי הושג הסכם להפסקת אש כוללת בצפון ובצפון-מזרח סוריה. ההסכם הושג במהלך פגישה שקיים בדמשק עם מפקד ה-SDF, מזלום עבדי.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.

בפוסט שפרסם ב-X כתב אבו קסרה: "נפגשתי לפני זמן קצר עם מר מזלום עבדי בבירה דמשק, והסכמנו על הפסקת אש כוללת בכל החזיתות ובנקודות הפריסה הצבאיות בצפון ובצפון-מזרח סוריה. יישום ההסכם יחל באופן מיידי".

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה (שמאל), ומפקד ה-SDF, מזלום עבדי (ימין)

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה (שמאל), ומפקד ה-SDF, מזלום עבדי (ימין) | צילום: סוכנות הידיעות הסורית, סאנא; DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

