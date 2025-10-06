ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה

פחות מ-24 שעות לאחר שפרסם את רשימת שרי ממשלתו החדשה, הגיש היום ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, את התפטרותו לנשיא עמנואל מקרון – שקיבל אותה. המהלך מהווה טלטלה נוספת בזירה הפוליטית הצרפתית, המתקשה לשמור על יציבות בחודשים האחרונים.

לקורניו, שמונה לתפקיד לפני פחות מחודש, הבטיח "שבירה" – שינוי כיוון בסגנון הממשל ובקווי המדיניות. עם זאת, הרכב השרים שפרסם אמש נתפס בעיני רבים כהמשך כמעט ישיר של הממשלה הקודמת: 11 שרים נותרו בתפקידם, ואחרים שכיהנו בעבר שבו לממשלה. המינוי המפתיע ביותר היה חזרתו של שר האוצר לשעבר, ברונו לה מר, לתפקיד שר ההגנה – צעד שפורש מימין ומשמאל כ"אות לרצף, לא לשינוי כיוון".