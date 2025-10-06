סבסטיאן לקורניו, שהבטיח שינוי כיוון במדיניות ובסגנון הממשל, הגיש את התפטרותו לאחר שהרכב ממשלתו עורר ביקורת רחבה בצרפת. מקרון יצטרך להכריע האם ללכת לבחירות חדשות או להמשיך לנסות למצוא פתרון פוליטי
דורון פסקין | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה
פחות מ-24 שעות לאחר שפרסם את רשימת שרי ממשלתו החדשה, הגיש היום ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, את התפטרותו לנשיא עמנואל מקרון – שקיבל אותה. המהלך מהווה טלטלה נוספת בזירה הפוליטית הצרפתית, המתקשה לשמור על יציבות בחודשים האחרונים.
לקורניו, שמונה לתפקיד לפני פחות מחודש, הבטיח "שבירה" – שינוי כיוון בסגנון הממשל ובקווי המדיניות. עם זאת, הרכב השרים שפרסם אמש נתפס בעיני רבים כהמשך כמעט ישיר של הממשלה הקודמת: 11 שרים נותרו בתפקידם, ואחרים שכיהנו בעבר שבו לממשלה. המינוי המפתיע ביותר היה חזרתו של שר האוצר לשעבר, ברונו לה מר, לתפקיד שר ההגנה – צעד שפורש מימין ומשמאל כ"אות לרצף, לא לשינוי כיוון".
זמן קצר לאחר פרסום הרשימה תקף שר הפנים ויו"ר מפלגת "הרפובליקנים", ברונו רטאיו, את ההרכב החדש ואמר כי "הממשלה אינה משקפת את שינוי הכיוון שהובטח". הוא זימן ישיבת חירום של הנהגת המפלגה, שממנה החלה ההתפרקות. דמויות בכירות בימין רמזו כי הרפובליקנים לא יוכלו להמשיך להיות חלק מהממשלה, בעוד שבאופוזיציה משמאל הובהר כי תוגש הצעת אי-אמון אם לא יחול שינוי ממשי.
