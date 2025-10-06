כניסה
סבסטיאן לקורניו, שהבטיח שינוי כיוון במדיניות ובסגנון הממשל, הגיש את התפטרותו לאחר שהרכב ממשלתו עורר ביקורת רחבה בצרפת. מקרון יצטרך להכריע האם ללכת לבחירות חדשות או להמשיך לנסות למצוא פתרון פוליטי

דורון פסקין | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה

פחות מ-24 שעות לאחר שפרסם את רשימת שרי ממשלתו החדשה, הגיש היום ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, את התפטרותו לנשיא עמנואל מקרון – שקיבל אותה. המהלך מהווה טלטלה נוספת בזירה הפוליטית הצרפתית, המתקשה לשמור על יציבות בחודשים האחרונים.

לקורניו, שמונה לתפקיד לפני פחות מחודש, הבטיח "שבירה" – שינוי כיוון בסגנון הממשל ובקווי המדיניות. עם זאת, הרכב השרים שפרסם אמש נתפס בעיני רבים כהמשך כמעט ישיר של הממשלה הקודמת: 11 שרים נותרו בתפקידם, ואחרים שכיהנו בעבר שבו לממשלה. המינוי המפתיע ביותר היה חזרתו של שר האוצר לשעבר, ברונו לה מר, לתפקיד שר ההגנה – צעד שפורש מימין ומשמאל כ"אות לרצף, לא לשינוי כיוון".

זמן קצר לאחר פרסום הרשימה תקף שר הפנים ויו"ר מפלגת "הרפובליקנים", ברונו רטאיו, את ההרכב החדש ואמר כי "הממשלה אינה משקפת את שינוי הכיוון שהובטח". הוא זימן ישיבת חירום של הנהגת המפלגה, שממנה החלה ההתפרקות. דמויות בכירות בימין רמזו כי הרפובליקנים לא יוכלו להמשיך להיות חלק מהממשלה, בעוד שבאופוזיציה משמאל הובהר כי תוגש הצעת אי-אמון אם לא יחול שינוי ממשי.

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 8 באפריל 2025

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 8 באפריל 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025
ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

דורון פסקין

שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות

חיילי צה״ל ברצועת עזה
1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21

צוות מגזין אפוק

שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" – משרד הביטחון פרסם נתונים על מספר הנופלים במלחמה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ושליח ארה״ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
השיחות על שחרור החטופים יחלו היום בשארם א-שיח'; הצדדים מנמיכים ציפיות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השיחות יתמקדו כרגע רק ביישום השלב הראשון – שחרור כל החטופים, ומבהירים: עדיין מוקדם להעריך לאן נושבת הרוח

בעלי טסלה ופלטפורמת X, אילון מאסק, 4 במרץ 2025
אילון מאסק הכריז על השקת "גרוקיפדיה" – שתהווה חלופה ל"ויקיפדיה"

דורון פסקין

מאסק, שמרבה למתוח ביקורת על ויקיפדיה בטענה כי היא מוטית אידאולוגית, הודיע שבתוך כשבועיים תושק גרסת הבטא של הפלטפורמה שלדבריו "תהווה את מקור הידע הגדול והמדויק ביותר בעולם, עבור בני אדם ובינה מלאכותית"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
טראמפ לרשת CNN: חמאס עומד בפני השמדה מוחלטת אם יסרב לוותר על השלטון בעזה

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב ציין כי הוא מצפה לדעת בקרוב האם חמאס באמת מחויב לשלום, וטען כי ראש הממשלה נתניהו תומך באופן מלא בהפסקת המלחמה בעזה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2025
פוטין: אספקת טילי טומהוק לאוקראינה תהרוס את המגמות החיוביות ביחסים שלנו עם ארה"ב

דורון פסקין

נשיא רוסיה אמר את הדברים בריאיון והוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות"

