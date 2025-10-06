כניסה
שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות

דורון פסקין | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

שופטת פדרלית בארה"ב הורתה הלילה לעצור את פריסת המשמר הלאומי במדינת אורגון, כולל כוחות שכבר הגיעו או שתוכננו להגיע ממדינות אחרות. ההחלטה התקבלה במסגרת עימות משפטי חריג בין ממשלות מדינות דמוקרטיות לממשל טראמפ סביב המחאות בעיר פורטלנד.

בצו מניעה זמני שניתן במהלך שיחת חירום טלפונית, אסרה השופטת קארין אימרגוט, מבית המשפט הפדרלי במחוז אורגון, על הממשל הפדרלי "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". זהו הצו השני שניתן בנושא ביומיים האחרונים: בשבת האחרונה עצרה השופטת את תוכנית הממשל לפרוס את המשמר הלאומי של אורגון עצמה; אתמול, לאחר שהבית הלבן החל להעביר כוחות מקליפורניה ומטקסס, הוציאה אימרגוט צו רחב בהרבה.

אימרגוט, שמונתה לתפקידה בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ, הטיחה ביקורת חריפה בנציגי הממשל ושאלה כיצד שליחת יחידות פדרליות מקליפורניה ומטקסס "אינה סתירה ישירה" לצו שניתן יום קודם לכן. לדבריה, "המצב בשטח לא השתנה" מאז סוף השבוע, והמדינה והעיר מסוגלות לאכוף חוק באמצעים אזרחיים קיימים.

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025 | צילום: Spencer Platt/Getty Images

