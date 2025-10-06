ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

שופטת פדרלית בארה"ב הורתה הלילה לעצור את פריסת המשמר הלאומי במדינת אורגון, כולל כוחות שכבר הגיעו או שתוכננו להגיע ממדינות אחרות. ההחלטה התקבלה במסגרת עימות משפטי חריג בין ממשלות מדינות דמוקרטיות לממשל טראמפ סביב המחאות בעיר פורטלנד.

בצו מניעה זמני שניתן במהלך שיחת חירום טלפונית, אסרה השופטת קארין אימרגוט, מבית המשפט הפדרלי במחוז אורגון, על הממשל הפדרלי "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". זהו הצו השני שניתן בנושא ביומיים האחרונים: בשבת האחרונה עצרה השופטת את תוכנית הממשל לפרוס את המשמר הלאומי של אורגון עצמה; אתמול, לאחר שהבית הלבן החל להעביר כוחות מקליפורניה ומטקסס, הוציאה אימרגוט צו רחב בהרבה.