גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השיחות יתמקדו כרגע רק ביישום השלב הראשון – שחרור כל החטופים, ומבהירים: עדיין מוקדם להעריך לאן נושבת הרוח

יוני בן מנחם | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

השיחות על שחרור החטופים יחלו היום בשארם א-שיח'; הצדדים מנמיכים ציפיות

השיחות על התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה והיום שאחרי ברצועת עזה יחלו היום בשארם א-שייח' שבמצרים. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי כרגע השיחות יתמקדו רק בשלב הראשון של העסקה – שחרור כל החטופים, החיים והחללים כאחד.

לקראת השיחות, נראה כי שני הצדדים מנמיכים ציפיות בנוגע לסיכויים להשיג הסכמה מהירה בנושא ויישום מיידי של שלב זה. עם זאת, אומרים גורמים בכירים, מוקדם עדיין להעריך לאן נושבת הרוח.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צינן אמש את האופטימיות לגבי תוצאות השיחות. בריאיון שפורסם באתר החדשות האירופי Euronews הוא נשמע זהיר יותר, ואמר כי אינו יכול להבטיח שחמאס יסכים לשחרור החטופים לפי התוכנית האמריקנית בעוד צה"ל נשאר בעומק שטחי הרצועה: "אני לא יכול לומר אם חמאס יסכימו, אני חושב שזה אפשרי ואני מקווה שזה יקרה, אבל אני לא יכול להבטיח שזה יקרה. אם זה לא יקרה, מה שהנשיא טראמפ אמר זה שהוא יגבה את ישראל באופן מלא כשהיא תפעל בכוח נגד חמאס. בואו נקווה שנוכל לסיים את זה בדרך הפשוטה ולא בדרך הקשה".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ושליח ארה״ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ושליח ארה״ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025 | צילום: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

