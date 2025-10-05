טראמפ לרשת CNN: חמאס עומד בפני השמדה מוחלטת אם יסרב לוותר על השלטון בעזה

רשת CNN האמריקנית פרסמה לפני זמן קצר כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בהתכתבות עם כתב של הרשת כי חמאס עומד בפני "השמדה מוחלטת" אם הוא יסרב לוותר על השלטון ועל השליטה בעזה.

עוד צוין כי טראמפ אמר שהוא מצפה לדעת "בקרוב" את התשובה לשאלה האם חמאס באמת מחויב לשלום.