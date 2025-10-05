נשיא ארה"ב ציין כי הוא מצפה לדעת בקרוב האם חמאס באמת מחויב לשלום, וטען כי ראש הממשלה נתניהו תומך באופן מלא בהפסקת המלחמה בעזה
צוות מגזין אפוק | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ לרשת CNN: חמאס עומד בפני השמדה מוחלטת אם יסרב לוותר על השלטון בעזה
רשת CNN האמריקנית פרסמה לפני זמן קצר כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בהתכתבות עם כתב של הרשת כי חמאס עומד בפני "השמדה מוחלטת" אם הוא יסרב לוותר על השלטון ועל השליטה בעזה.
עוד צוין כי טראמפ אמר שהוא מצפה לדעת "בקרוב" את התשובה לשאלה האם חמאס באמת מחויב לשלום.
"כן לגבי ביבי", צוטט טראמפ כאומר בתשובה לשאלה האם ראש ממשלת ישראל תומך באופן מלא בהפסקת ההפצצות בעזה ובתוכניתו של טראמפ.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו