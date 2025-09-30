כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הממשלה החליטה פה אחד על מינויו של זיני שצפוי להיכנס לתפקיד ב-5 באוקטובר

צוות מגזין אפוק | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

אושר מינוי דוד זיני לראש השב"כ

הממשלה החליטה הערב פה אחד על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ לתקופה של חמש שנים.

בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר כי האלוף זיני ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר 2025.

עוד צוין כי האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל, ובכללם: לוחם בסיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"מ פיקוד מרכז, מקים חטיבת הקומנדו, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים והגיס המטכ"לי ומקים חטיבת החשמונאים.

ראש השב"כ המיועד, האלוף דוד זיני

ראש השב"כ המיועד, האלוף דוד זיני | צילום: דובר צה''ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחבלי חמאס ברפיח, 22 בפברואר 2025
דיווחים סותרים על עמדת חמאס בנוגע לתוכנית האמריקנית

דורון פסקין

על רקע ההמתנה לתגובת ארגון הטרור, חלק מהדיווחים מצטטים בכירי חמאס המזהירים מפני "חיסול הסוגיה הפלסטינית" וטוענים ל"הסתייגויות נחרצות" מהתוכנית, בעוד פרסומים אחרים טוענים כי הארגון נוטה דווקא להסכים למתווה טראמפ

רכב של משטרת ישראל חונה ליד תחנת המשטרה בחולון, 27 בפברואר 2024
הצהרת תובע הוגשה נגד שני תושבי חולון בשל ביצוע משימות עבור איראן

צוות מגזין אפוק

בחקירה נמצא כי אחד העצורים היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים מתחילת השנה ובהמשך גייס את האדם השני שנעצר

מטוס תדלוק אווירי אמריקני מדגם KC-135 Stratotanker
דיווח: כתריסר מטוסי תדלוק אמריקנים בדרכם לאירופה

דורון פסקין

חשבון ה-X הפופולארי OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת פרסם כי המטוסים המריאו ממספר בסיסים בארה"ב בדרכם לבסיס חיל האוויר מידנהול שבאנגליה. מה עומד מאחורי המהלך?

כוחות ההצלה בזירת הפיגוע בגוש עציון
פיגוע דריסה בצומת אל-חאד'ר בגוש עציון

קרן זריהן

שני נערים נפצעו בפיגוע, אחד מהם מוגדר באורח בינוני עד קשה. המחבל נוטרל

מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס, 24 באפריל 2025
דיווח: ארה"ב גירשה בטיסה מיוחדת כ-100 איראנים לאחר הסכם עם טהראן

דורון פסקין

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", חלק מהמגורשים ביקשו לעזוב לאחר שהות ממושכת במתקני כליאה בארה״ב, אך אחרים הוחזרו בניגוד לרצונם

משטרת ישראל, אילוסטרציה
כתב אישום יוגש נגד תושב עכו שתכנן פיגוע בהשראת דאע"ש

אורן שלום

בחקירתו עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בעכו וכי הוא היה בקשר עם פעילי דאע"ש בחו"ל

שתפו: