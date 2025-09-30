הממשלה החליטה פה אחד על מינויו של זיני שצפוי להיכנס לתפקיד ב-5 באוקטובר
צוות מגזין אפוק | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
אושר מינוי דוד זיני לראש השב"כ
הממשלה החליטה הערב פה אחד על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ לתקופה של חמש שנים.
בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר כי האלוף זיני ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר 2025.
עוד צוין כי האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל, ובכללם: לוחם בסיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"מ פיקוד מרכז, מקים חטיבת הקומנדו, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים והגיס המטכ"לי ומקים חטיבת החשמונאים.
