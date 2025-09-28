הסנקציות של האו"ם על איראן חודשו ונכנסו רשמית לתוקף

הסנקציות הנרחבות של האו״ם נגד איראן נכנסו הבוקר לתוקפן מחדש, לראשונה זה עשור, לאחר שהמעצמות החליטו להפעיל את מנגנון הסנאפבק, והשיחות האחרונות בין טהראן למעצמות האירופיות בנושא תוכנית הגרעין לא הניבו פריצת דרך.

הסנקציות אוסרות, בין היתר, על עסקאות הקשורות לתוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן, ומחייבות את כל חברות האו"ם לאכוף אותן – מהלך הצפוי להכביד עוד יותר על כלכלת איראן המוחלשת.