 הסנקציות של האו"ם על איראן חודשו ונכנסו רשמית לתוקף
אחרי כעשור, הסנקציות הנרחבות נכנסו לתוקפן לאחר שהניסיונות להגיע להסדר דיפלומטי כשלו. במערב מדגישים כי הדרך לפתרון דיפלומטי עדיין פתוחה. בטהראן מבהירים: "איראן אינה רואה את עצמה מחויבת לציית להחלטות בלתי חוקיות אלה"

דורון פסקין | 28 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הסנקציות הנרחבות של האו״ם נגד איראן נכנסו הבוקר לתוקפן מחדש, לראשונה זה עשור, לאחר שהמעצמות החליטו להפעיל את מנגנון הסנאפבק, והשיחות האחרונות בין טהראן למעצמות האירופיות בנושא תוכנית הגרעין לא הניבו פריצת דרך.

הסנקציות אוסרות, בין היתר, על עסקאות הקשורות לתוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן, ומחייבות את כל חברות האו"ם לאכוף אותן – מהלך הצפוי להכביד עוד יותר על כלכלת איראן המוחלשת.

עם זאת, דיפלומטיים בארה"ב ובאירופה הבהירו כי חרף חידוש הסנקציות, הדלת לפתרון דיפלומטי עדיין פתוחה. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, קרא לאיראן להצטרף ל"שיחות ישירות שיתקיימו בתום לב", ופנה למדינות החברות באו"ם ליישם את הסנקציות באופן מיידי כדי "ללחוץ על מנהיגי איראן לעשות מה שנכון לאומתם והכי טוב לביטחונו של העולם".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי | צילום: khamenei.ir

