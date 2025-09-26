כתב אישום הוגש נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי

כתב אישום הוגש אתמול נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, בגין מתן הצהרה כוזבת ושיבוש הליכי משפט. על פי הודעת לשכת התובע הפדרלי במחוז מזרח וירג'יניה, כתב האישום הוגש לבית המשפט הפדרלי המחוזי באזור.

במסגרת כתב האישום מיוחסים לקומי שני אישומים מרכזיים: מתן הצהרות כוזבות ושיבוש הליכים רשמיים. האישום הראשון, בהתאם לסעיף 1001 בקוד הפדרלי של ארה"ב, מתייחס למסירת מידע כוזב לנציגי ממשל. סעיף זה קובע כי מי שמוסר ביודעין "הצהרה או ייצוג כוזב, פיקטיבי או מרמה מהותית", בעניינים הנתונים לסמכות אחד משלושת ענפי הרשויות הפדרליות – צפוי לעונש פלילי. במקרה זה, האישום מתמקד בהתנהלות מול הרשות המחוקקת.