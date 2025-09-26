 כתב אישום הוגש נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי
קומי מואשם במתן הצהרה כוזבת בפני ועדת המשפט של הסנאט ושיבוש הליכי משפט – סעיף בגינו ניתן להיענש בעד חמש שנות מאסר. נשיא ארה"ב הגיב: "צדק באמריקה"

אורן שלום | 26 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

כתב אישום הוגש אתמול נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, בגין מתן הצהרה כוזבת ושיבוש הליכי משפט. על פי הודעת לשכת התובע הפדרלי במחוז מזרח וירג'יניה, כתב האישום הוגש לבית המשפט הפדרלי המחוזי באזור.

במסגרת כתב האישום מיוחסים לקומי שני אישומים מרכזיים: מתן הצהרות כוזבות ושיבוש הליכים רשמיים. האישום הראשון, בהתאם לסעיף 1001 בקוד הפדרלי של ארה"ב, מתייחס למסירת מידע כוזב לנציגי ממשל. סעיף זה קובע כי מי שמוסר ביודעין "הצהרה או ייצוג כוזב, פיקטיבי או מרמה מהותית", בעניינים הנתונים לסמכות אחד משלושת ענפי הרשויות הפדרליות – צפוי לעונש פלילי. במקרה זה, האישום מתמקד בהתנהלות מול הרשות המחוקקת.

האישום השני, בגין שיבוש הליכים, מאפשר ענישה של קנס או עד חמש שנות מאסר על הסתרה או מניעת חשיפת מידע ביודעין במהלך חקירות אזרחיות או חקירות בבית הנבחרים.

ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, 30 במאי 2023

ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, 30 במאי 2023 | צילום:Dia Dipasupil/Getty Images

