דיווחים: תמיכה רחבה באופ"א להשעיית ישראל מתחרויות כדורגל בין-לאומיות

גופי הכדורגל הבין-לאומיים בוחנים בימים אלו את האפשרות להשעות את ישראל ממסגרות הכדורגל האירופיות והעולמיות, על רקע המלחמה המתמשכת בעזה.

על פי דיווחים של סוכנות הידיעות האמריקנית AP ושל ערוץ סקיי ניוז הבריטי, בוועד המנהל של אופ"א קיימת תמיכה רחבה במהלך, ורוב מתוך 20 חברי הוועד צפויים להצביע בעד. צעד כזה ימנע מנבחרות ישראל ומהמועדונים הישראליים להשתתף בתחרויות בין-לאומיות.