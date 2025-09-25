לפי דיווחים של סוכנות הידיעות AP וסקיי ניוז הבריטי, בוועד המנהל של אופ"א קיים רוב בעד המהלך. ארה"ב צפויה לפעול למניעת הצעד
דורון פסקין | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים: תמיכה רחבה באופ"א להשעיית ישראל מתחרויות כדורגל בין-לאומיות
גופי הכדורגל הבין-לאומיים בוחנים בימים אלו את האפשרות להשעות את ישראל ממסגרות הכדורגל האירופיות והעולמיות, על רקע המלחמה המתמשכת בעזה.
על פי דיווחים של סוכנות הידיעות האמריקנית AP ושל ערוץ סקיי ניוז הבריטי, בוועד המנהל של אופ"א קיימת תמיכה רחבה במהלך, ורוב מתוך 20 חברי הוועד צפויים להצביע בעד. צעד כזה ימנע מנבחרות ישראל ומהמועדונים הישראליים להשתתף בתחרויות בין-לאומיות.
המהלך מתרחש כשבועיים בלבד לפני משחקי הנבחרת מול נורבגיה ואיטליה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. במקביל, גם פיפ"א נדרשת להכריע אם לתמוך בהדחת ישראל. לפי סקיי ניוז, גורם במחלקת המדינה האמריקנית הבהיר כי וושינגטון "תעשה הכול כדי לבלום כל ניסיון להרחיק את נבחרת ישראל מהמונדיאל". יצוין כי המונדיאל הקרוב (אליפות העולם) ייערך בקיץ 2026 בארה"ב, קנדה ומקסיקו.
