 נעצר חשוד שהגיע לתחנת משטרה והצהיר על רצונו לרצוח את ראש הממשלה
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

יחידת התביעות המשטרתית צפויה להגיש היום כתב אישום נגד החשוד, תושב קריית גת בשנות ה-40 לחייו

צוות מגזין אפוק | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳

נעצר חשוד שהגיע לתחנת משטרה והצהיר על רצונו לרצוח את ראש הממשלה

משטרת ישראל הודיעה כי ביום שני האחרון, בערב ראש השנה, שוטרי תחנת קריית גת עצרו חשוד תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, לאחר שנכנס לתחנת המשטרה ואיים בפני השוטרים כי בכוונתו לרצוח את ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

הוא תיאר בפני השוטרים כי בכוונתו לרכוש אקדח ולירות בראש הממשלה שלוש יריות.

השוטרים עצרו את החשוד במקום והוא נחקר בתחנת המשטרה. היום צפויה יחידת התביעות המשטרתית להגיש נגדו כתב אישום בהליך מהיר ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 24 ביולי 2024

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 24 ביולי 2024 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תמונת לווין של מתקן שאהרוד, שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות AP
דיווח: איראן מנסה לשקם את תעשיית הטילים שנפגעה בתקיפות הישראליות

דורון פסקין

צילומי לווין שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות איראנית נרחבת לשיקום התשתיות. עם זאת, קצב ייצור הטילים צפוי להיות נמוך בשל מחסור במיקסרים פלנטריים המשמשים ליצירת ערבוב אחיד של  תרכובות הדלק, אותם סיפקה לה בעבר סין

משטרת ישראל
נעצר ישראלי בעל אזרחות אמריקנית שהגיע ממרוקו כדי לרגל לטובת איראן

קרן זריהן

בחקירה התברר כי הוא העביר לגורמים איראנים מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר

תמונה של השלט שהוצב בכניסה למסעדה
פיצרייה בגרמניה הודיעה כי לא תאפשר כניסה לישראלים

אורן שלום

מסעדת פיצה זולו שבבוואריה הציבה שלט בו נכתב כי "אזרחי ישראל אינם רצויים במקום הזה". בקהילה היהודית תקפו: "כך בדיוק זה התחיל אז ב-1933". במקרה נוסף באזור: חנות כלי נגינה דרשה מתזמורת ישראלית להביע עמדה על המצב בעזה כתנאי להשכרת ציוד

שר המודיעין האיראני, חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב
שר המודיעין האיראני: "השגנו אוצר של מידע אודות ישראל – כולל שמות 189 מומחים גרעיניים וצבאיים"

דורון פסקין

חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב אמר אמש בתוכנית דוקומנטרית כי איראן שמה ידה על מיליוני עמודים של מידע הכולל פרטים על פרויקטים צבאיים וגרעיניים ופרויקטים משותפים של ישראל עם ארה"ב ומדינות אירופאיות

כוחות צה"ל בפעילות ביהודה ושומרון, 13 ביוני 2024
ארגוני הטרור מנסים להעתיק את מודל ירי הרקטות מעזה ליהודה ושומרון

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי חמאס והג'יהאד האסלאמי נערכים להפוך את יהודה ושומרון לחזית חדשה לייצור ושיגור רקטות לעבר ישראל מה שמעלה מספר סוגיות אסטרטגיות

סמ״ר צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש ז"ל
לוחם בחטיבת הנח"ל נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סמ"ר צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש ז"ל נהרג בפאתי העיר העזה מירי צלף

שתפו: