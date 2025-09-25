יחידת התביעות המשטרתית צפויה להגיש היום כתב אישום נגד החשוד, תושב קריית גת בשנות ה-40 לחייו
25 בספטמבר 2025
נעצר חשוד שהגיע לתחנת משטרה והצהיר על רצונו לרצוח את ראש הממשלה
משטרת ישראל הודיעה כי ביום שני האחרון, בערב ראש השנה, שוטרי תחנת קריית גת עצרו חשוד תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, לאחר שנכנס לתחנת המשטרה ואיים בפני השוטרים כי בכוונתו לרצוח את ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
הוא תיאר בפני השוטרים כי בכוונתו לרכוש אקדח ולירות בראש הממשלה שלוש יריות.
השוטרים עצרו את החשוד במקום והוא נחקר בתחנת המשטרה. היום צפויה יחידת התביעות המשטרתית להגיש נגדו כתב אישום בהליך מהיר ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
