א-שרע: איני בוטח בישראל – אך אין מנוס מהסכם ביטחוני

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר בריאיון לעיתון הטורקי "מילייט" כי אינו רוחש אמון לישראל, אך ארצו אינה יכולה להתחמק מהצורך להגיע להסכם ביטחוני עמה. דבריו פורסמו בעיתון ביום שישי.

"אם תשאלו אותי האם אני בוטח בישראל – התשובה היא לא", הצהיר. לדבריו, התקיפות הישראליות על בנייני הנשיאות ומשרד ההגנה ביולי האחרון היו בבחינת הכרזת מלחמה. למרות זאת, הוסיף כי לסוריה אין מנוס מהגעה להסדר ביטחוני עם ישראל, אך הדגיש כי שאלת עמידתה של ישראל בהסכם כזה נותרת פתוחה. "סוריה יודעת להילחם, אך היא כבר אינה רוצה מלחמה."