נשיא סוריה אמר את הדברים בריאיון לעיתון הטורקי "מילייט". על מיליציית ה-SDF רמז כי אם לא תהיה התקדמות בנושא, טורקיה עשויה לנקוט בפעולה צבאית
דורון פסקין | 20 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
א-שרע: איני בוטח בישראל – אך אין מנוס מהסכם ביטחוני
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר בריאיון לעיתון הטורקי "מילייט" כי אינו רוחש אמון לישראל, אך ארצו אינה יכולה להתחמק מהצורך להגיע להסכם ביטחוני עמה. דבריו פורסמו בעיתון ביום שישי.
"אם תשאלו אותי האם אני בוטח בישראל – התשובה היא לא", הצהיר. לדבריו, התקיפות הישראליות על בנייני הנשיאות ומשרד ההגנה ביולי האחרון היו בבחינת הכרזת מלחמה. למרות זאת, הוסיף כי לסוריה אין מנוס מהגעה להסדר ביטחוני עם ישראל, אך הדגיש כי שאלת עמידתה של ישראל בהסכם כזה נותרת פתוחה. "סוריה יודעת להילחם, אך היא כבר אינה רוצה מלחמה."
בנוגע לסוגיית הכורדים, רמז א-שרע כי אם לא תושג התקדמות בנושא מיליציית ה-SDF השולטת בצפון מזרח סוריה, טורקיה צפויה לבצע נגדה מבצע צבאי לקראת סוף השנה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו