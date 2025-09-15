 האתגר של פוטין – כיצד להמשיך לממן את המלחמה מבלי לפגוע עוד יותר בכלכלה הרוסית
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המלחמה באוקראינה מכבידה על הכלכלה הרוסית שמתחילה להראות סימני שחיקה. המצב אינו צפוי להביא בשלב זה לסיום המלחמה, אך פוטין ניצב בפני דילמה כיצד לאזן בין הזרמת משאבים עצומים לצבא לבין שמירה על רמת החיים של האזרחים

דורון פסקין | 15 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

האתגר של פוטין – כיצד להמשיך לממן את המלחמה מבלי לפגוע עוד יותר בכלכלה הרוסית

המלחמה באוקראינה וההוצאות הנלוות לה מכבידות על הכלכלה הרוסית והקרמלין מנסה למצוא פתרונות שונים למצב.

ביום שישי האחרון הודיע הבנק המרכזי של רוסיה על הורדת הריבית במשק ב-1%, לרמה של 17%. מדובר בהפחתה השלישית מתחילת השנה – צעד שנועד להקל על העסקים המקומיים, אם כי הוא נעשה בזהירות רבה.

מאז חודש ספטמבר 2024, אז הועלתה הריבית לשיא של 21% בעקבות זינוק באינפלציה, מתמרן הבנק המרכזי בין הצורך לבלום את עליות המחירים לבין החשש לחנק אשראי שמכביד על הייצור, הצריכה והצמיחה.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 13 באוגוסט 2025

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 13 באוגוסט 2025 | צילום: VYACHESLAV PROKOFYEV/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל תאני, בפגישת הכנה לפסגה בדוחא, 14 בספטמבר 2025
פסגת דוחא נפתחת היום: האם יתגבש מהלך ערבי-אסלאמי נגד ישראל?

יוני בן מנחם

דובר משרד החוץ הקטארי אמר כי הכינוס "ישקף את הסולידריות הערבית-אסלאמית הרחבה עם קטאר מול התוקפנות הישראלית הפחדנית". גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל מחכה לסיום הפסגה ולסיום ביקורו של רוביו כדי להרחיב את הפעולה לכיבוש העיר עזה

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, 17 ביוני 2025
האיחוד האירופי גינה את חדירת הכטב"מ הרוסי לרומניה: "הפרה בלתי קבילה"

דורון פסקין

רומניה היא חברת נאט"ו השנייה שמדווחת על חדירת כטב"מים רוסיים למרחב האווירי שלה בתוך מספר ימים

תושבי העיר עזה עוברים לדרום הרצועה, 13 בספטמבר 2025
מתאם פעולות הממשלה בשטחים: בכירים בחמאס הגישו בקשות לעזיבת רצועת עזה

צוות מגזין אפוק

בהודעת המתפ"ש צוין כי בעוד חמאס קורא לתושבי עזה שלא לרדת דרומה, אנשיו חוששים לחייהם ומנסים לעזוב את רצועת עזה

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 8 במאי 2025
ביקורת גוברת בארה"ב על התנהלות ראש ה-FBI בפרשת הרצח של צ'רלי קירק

דורון פסקין

השבוע יעיד ראש ה-FBI, קאש פאטל, בשימוע השנתי בקונגרס, זאת על רקע ביקורת שמושמעת כלפיו בארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, 14 במאי 2025
בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי האינטרס של קטאר הוא לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית. לדבריהם, ממשל טראמפ פועל מול קטאר וסעודיה למתן את החלטות הפסגה שתיפתח מחר בדוחא

חיילי צבא לבנון אוספים אמל''ח ממחנה בדאווי, 13 בספטמבר 2025
פירוז מחנות הפליטים בלבנון: לראשונה נאסף נשק גם מהמחנה הגדול ביותר במדינה

דורון פסקין

שלוש משאיות אמל"ח ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות ממחנה עין אל-חילווה נמסרו היום לצבא לבנון

שתפו: