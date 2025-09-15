המלחמה באוקראינה מכבידה על הכלכלה הרוסית שמתחילה להראות סימני שחיקה. המצב אינו צפוי להביא בשלב זה לסיום המלחמה, אך פוטין ניצב בפני דילמה כיצד לאזן בין הזרמת משאבים עצומים לצבא לבין שמירה על רמת החיים של האזרחים
דורון פסקין | 15 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
האתגר של פוטין – כיצד להמשיך לממן את המלחמה מבלי לפגוע עוד יותר בכלכלה הרוסית
המלחמה באוקראינה וההוצאות הנלוות לה מכבידות על הכלכלה הרוסית והקרמלין מנסה למצוא פתרונות שונים למצב.
ביום שישי האחרון הודיע הבנק המרכזי של רוסיה על הורדת הריבית במשק ב-1%, לרמה של 17%. מדובר בהפחתה השלישית מתחילת השנה – צעד שנועד להקל על העסקים המקומיים, אם כי הוא נעשה בזהירות רבה.
מאז חודש ספטמבר 2024, אז הועלתה הריבית לשיא של 21% בעקבות זינוק באינפלציה, מתמרן הבנק המרכזי בין הצורך לבלום את עליות המחירים לבין החשש לחנק אשראי שמכביד על הייצור, הצריכה והצמיחה.
