האתגר של פוטין – כיצד להמשיך לממן את המלחמה מבלי לפגוע עוד יותר בכלכלה הרוסית

המלחמה באוקראינה וההוצאות הנלוות לה מכבידות על הכלכלה הרוסית והקרמלין מנסה למצוא פתרונות שונים למצב.

ביום שישי האחרון הודיע הבנק המרכזי של רוסיה על הורדת הריבית במשק ב-1%, לרמה של 17%. מדובר בהפחתה השלישית מתחילת השנה – צעד שנועד להקל על העסקים המקומיים, אם כי הוא נעשה בזהירות רבה.