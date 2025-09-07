ראש הממשלה: "אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו – אני בוחר בניצחון"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס הבוקר בפתח ישיבת הממשלה לפעילות כוחות צה"ל בעזה. בהצהרה שפרסם אמר נתניהו: "אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה, ובתוך העיר עזה. אנחנו מחסלים מחבלי נוח'בה שנטלו חלק משמעותי בטבח של ה-7 באוקטובר, כולל אותו מחבל ארור שהתקשר להוריו והתגאה שהוא רצח 10 ישראלים במו ידיו. עכשיו אנחנו התקשרנו למשפחה, והודענו לה שהמחבל הזה חוסל. זה מסר ברור שאנחנו נגיע לכולם. אני רוצה להודות, גם בשמכם, לשב"כ ולצה"ל שעושים את העבודה החשובה הזאת.

"אנחנו מחסלים תשתיות טרור, אנחנו מחסלים מגדלי טרור מופללים ואנחנו הקמנו עוד מרחב הומניטרי לאפשר לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת אל מקום מבטחים וגם לקבל שם סיוע הומניטרי. בינתיים יצאו מעזה כ-100 אלף איש. חמאס מנסה לעשות הכול כדי שלא יצאו ויישארו שם כדי שיהוו עבורו מגן אנושי. הוא אגב, לא בוחל באמצעים. אנחנו ראינו רק לאחרונה שהוא יורה בנשים וילדים ברגליים ואם צריך יורה בהם. לכן צפוי שהוא ינסה למנוע את היציאה שמחויבת גם מבחינה אנושית וגם מבחינת כל תפיסת המלחמה שלנו. אנחנו רוצים להתמקד במחבלים עצמם, ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת החוצה.