ישראל עדיין לא החליטה אם לאמץ את יוזמת השייח'ים; ברש"פ מנסים למנוע את יישומה

ישראל עדיין לא החליטה אם לאמץ את תוכנית "אמירות חברון" כתחליף חלקי לרש"פ באזור חברון, לאחר שקבוצה של שייח'ים מחברון הודיעה על נכונותם לאמץ את התוכנית ולהצטרף להסכמי אברהם.

גורמים מדיניים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס בשבוע שעבר דיון ביטחוני בנושא בהשתתפות שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שר הכלכלה, ניר ברקת, מתאם הפעולות בשטחים, האלוף רסאן עליאן, ונציגים מהשב"כ כדי לדון במשמעויות הביטחוניות, המדיניות והבין-לאומיות של אימוץ התוכנית הזו. הגורמים המדיניים מסרו כי הנושא נמצא בבדיקה ועדיין לא נפלה החלטה לגביו.