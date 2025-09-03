 ישראל עדיין לא החליטה אם לאמץ את יוזמת השייח'ים; ברש"פ מנסים למנוע את יישומה
גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ראש הממשלה כינס בשבוע שעבר דיון ביטחוני כדי לדון במשמעויות הביטחוניות של היוזמה. בשטח, הרש"פ מנסה לעורר את אזור חברון כדי לפעול נגד התוכנית

יוני בן מנחם | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ישראל עדיין לא החליטה אם לאמץ את תוכנית "אמירות חברון" כתחליף חלקי לרש"פ באזור חברון, לאחר שקבוצה של שייח'ים מחברון הודיעה על נכונותם לאמץ את התוכנית ולהצטרף להסכמי אברהם.

גורמים מדיניים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס בשבוע שעבר דיון ביטחוני בנושא בהשתתפות שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שר הכלכלה, ניר ברקת, מתאם הפעולות בשטחים, האלוף רסאן עליאן, ונציגים מהשב"כ כדי לדון במשמעויות הביטחוניות, המדיניות והבין-לאומיות של אימוץ התוכנית הזו. הגורמים המדיניים מסרו כי הנושא נמצא בבדיקה ועדיין לא נפלה החלטה לגביו.

עם זאת, הרש"פ נתונה בלחץ גדול מהנושא, במיוחד לאחר שממשל טראמפ אסר על כניסתו של יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, לתחומי ארה"ב בסוף החודש כדי להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האו"ם, שם תכנן להצהיר על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית.

העיר חברון

העיר חברון | צילום: Yuvalhuck / CC BY-SA Deed

