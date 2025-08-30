החות'ים אישרו רשמית כי ראש ממשלתם חוסל יחד עם שרים נוספים

החות'ים הודיעו היום רשמית כי ראש ממשלתם, אחמד א-רהוי, חוסל ביום חמישי במתקפה אווירית של ישראל על צנעא, בירת תימן. בהצהרה ששודרה בערוץ הטלוויזיה החות'י "אל-מסירה" נמסר כי א-רהוי נהרג יחד עם מספר שרים נוספים, שזהות חלקם לא פורסמה.

כמו כן, צוין כי שרים נוספים נפצעו באורח בינוני וקשה ומקבלים טיפול רפואי בבתי חולים. לפי ההודעה, המתקפה התבצעה בזמן שהשרים השתתפו ב"ישיבה שגרתית". ידיעות בלתי רשמיות על חיסולו של א-רהוי הופצו כבר אתמול.