 החות'ים אישרו רשמית כי ראש ממשלתם חוסל יחד עם שרים נוספים
זהות השרים לא פורסמה, אך בערוץ אל-ערבייה הסעודי דווח כי בין המחוסלים נמנים שר ההסברה, שר החינוך, שר הרווחה, שר החוץ, שר הספורט, שר האנרגיה, סגן שר הפנים ומנהל לשכת ראש הממשלה

דורון פסקין | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

החות'ים הודיעו היום רשמית כי ראש ממשלתם, אחמד א-רהוי, חוסל ביום חמישי במתקפה אווירית של ישראל על צנעא, בירת תימן. בהצהרה ששודרה בערוץ הטלוויזיה החות'י "אל-מסירה" נמסר כי א-רהוי נהרג יחד עם מספר שרים נוספים, שזהות חלקם לא פורסמה.

כמו כן, צוין כי שרים נוספים נפצעו באורח בינוני וקשה ומקבלים טיפול רפואי בבתי חולים. לפי ההודעה, המתקפה התבצעה בזמן שהשרים השתתפו ב"ישיבה שגרתית". ידיעות בלתי רשמיות על חיסולו של א-רהוי הופצו כבר אתמול.

לפי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, בין המחוסלים החות'ים נמנים גם שר ההסברה האשם אחמד שרף א-דין, שר החינוך חסן עבדאללה יחיא א-סעדי, ושר הרווחה והעבודה סמיר בג'אלה. לפי הערוץ, ישנן גם ידיעות על חיסולם של שר החוץ, שר המשפטים, שר הנוער והספורט, שר החשמל והאנרגיה, סגן שר הפנים וכן מנהל משרד ראש הממשלה, מוחמד אל-כבסי.

ראש ממשלת החות'ים, אחמד א-רהוי

ראש ממשלת החות'ים, אחמד א-רהוי | צילום מסך

