 מועצת הביטחון של האו"ם: יוניפי"ל יעזוב את לבנון בסוף 2026
המועצה אישרה היום את הארכת המנדט של הכוח הבין-לאומי בלבנון בפעם האחרונה. שר החוץ סער בירך על ההחלטה: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארה"ב, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו"

דורון פסקין | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

מועצת הביטחון של האו"ם: יוניפי"ל יעזוב את לבנון בסוף 2026

מועצת הביטחון של האו״ם אימצה היום פה אחד החלטה המאריכה את מנדט יוניפי"ל – כוח האו"ם בדרום לבנון – עד 31 בדצמבר 2026. על פי הודעת מרכז החדשות של האו"ם, מדובר בהארכה האחרונה של המנדט, מה שאומר שבסיומה יעזוב הכוח את לבנון.

ההחלטה התקבלה בעיצומו של מאמץ מצד ממשלת לבנון לבסס את ריבונותה במדינה, לרבות פירוקם מנשק של ארגונים חמושים ובראשם חיזבאללה. בכך מציבה מועצת הביטחון אופק ברור לסיום משימת שמירת השלום דרומית לנהר הליטני.

בהתאם להחלטה, יוניפי״ל ימשיך לבצע את משימותיו המרכזיות שנקבעו בהחלטה 1701 של מועצת הביטחון, שהתקבלה לאחר מלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006: ניטור הפסקת האש, דיווח על הפרות לאורך ה"קו הכחול", וכן סיוע לצבא לבנון בפריסת כוחות בדרום. לפי נתוני האו"ם, הכוח מונה כיום למעלה מ-10,000 חיילים מכ-50 מדינות, לצד כ-800 אנשי מטה אזרחיים.

כוחות יוניפי"ל בלבנון, 1 בספטמבר 2019

כוחות יוניפי"ל בלבנון, 1 בספטמבר 2019 | צילום: ALI DIA/AFP via Getty Images

