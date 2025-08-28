מועצת הביטחון של האו"ם: יוניפי"ל יעזוב את לבנון בסוף 2026

מועצת הביטחון של האו״ם אימצה היום פה אחד החלטה המאריכה את מנדט יוניפי"ל – כוח האו"ם בדרום לבנון – עד 31 בדצמבר 2026. על פי הודעת מרכז החדשות של האו"ם, מדובר בהארכה האחרונה של המנדט, מה שאומר שבסיומה יעזוב הכוח את לבנון.

ההחלטה התקבלה בעיצומו של מאמץ מצד ממשלת לבנון לבסס את ריבונותה במדינה, לרבות פירוקם מנשק של ארגונים חמושים ובראשם חיזבאללה. בכך מציבה מועצת הביטחון אופק ברור לסיום משימת שמירת השלום דרומית לנהר הליטני.