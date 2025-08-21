ישראל עדיין לא השיבה רשמית להצעת המתווכות לעסקה חלקית. גורם בכיר בירושלים אומר כי נשיא ארה"ב דוחף את הדרג המדיני בישראל ללכת רק על עסקת חטופים כוללת
יוני בן מנחם | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
הקבינט הביטחוני צפוי לאשר היום את התוכנית לכיבוש העיר עזה
הקבינט הביטחוני המצומצם יתכנס היום לדון בתוכנית לכיבוש העיר עזה. הרמטכ"ל, אייל זמיר, יציג את התוכנית הצבאית שגיבש צה"ל ושאושרה על ידי כל הרמות הדרושות בצה"ל ועל ידי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לקראת ביצועה. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הקבינט צפוי לאשר את התוכנית.
גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה מסר אמש כי לקראת אישור התוכניות הורה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על מעוזי חמאס ברצועה כדי להביא להכרעת חמאס.
גורמי צבא בכירים מעריכים כי רוב מחבלי חמאס בעיר עזה יימלטו מהעיר לאזור אלמוואסי ומחנות המרכז, ורק חלק קטן יישאר בה כדי להילחם נגד חיילי צה"ל. לדבריהם, צה"ל מתכנן להרוס את כל תשתיות הטרור בעיר שהפכה להיות מרכז השלטון והטרור של חמאס ברצועה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו