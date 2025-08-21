הקבינט הביטחוני צפוי לאשר היום את התוכנית לכיבוש העיר עזה

הקבינט הביטחוני המצומצם יתכנס היום לדון בתוכנית לכיבוש העיר עזה. הרמטכ"ל, אייל זמיר, יציג את התוכנית הצבאית שגיבש צה"ל ושאושרה על ידי כל הרמות הדרושות בצה"ל ועל ידי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לקראת ביצועה. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הקבינט צפוי לאשר את התוכנית.

גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה מסר אמש כי לקראת אישור התוכניות הורה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על מעוזי חמאס ברצועה כדי להביא להכרעת חמאס.