ישראל עדיין לא השיבה רשמית להצעת המתווכות לעסקה חלקית. גורם בכיר בירושלים אומר כי נשיא ארה"ב דוחף את הדרג המדיני בישראל ללכת רק על עסקת חטופים כוללת

יוני בן מנחם | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

הקבינט הביטחוני צפוי לאשר היום את התוכנית לכיבוש העיר עזה

הקבינט הביטחוני המצומצם יתכנס היום לדון בתוכנית לכיבוש העיר עזה. הרמטכ"ל, אייל זמיר, יציג את התוכנית הצבאית שגיבש צה"ל ושאושרה על ידי כל הרמות הדרושות בצה"ל ועל ידי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לקראת ביצועה. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הקבינט צפוי לאשר את התוכנית.

גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה מסר אמש כי לקראת אישור התוכניות הורה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על מעוזי חמאס ברצועה כדי להביא להכרעת חמאס.

גורמי צבא בכירים מעריכים כי רוב מחבלי חמאס בעיר עזה יימלטו מהעיר לאזור אלמוואסי ומחנות המרכז, ורק חלק קטן יישאר בה כדי להילחם נגד חיילי צה"ל. לדבריהם, צה"ל מתכנן להרוס את כל תשתיות הטרור בעיר שהפכה להיות מרכז השלטון והטרור של חמאס ברצועה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, 23 באפריל 2025
הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית

יוני בן מנחם

החלטת יו"ר הרש"פ עוררה ביקורת בטענה כי ההחלטה עוקפת את החוק הקיים, אל מול מצדדי המהלך שטענו כי מדובר בצעד אסטרטגי שמטרתו להעביר מסר לקהילה הבין לאומית

חיילי צבא לבנון במחנה בורג' אל-בראג'נה, 21 באוגוסט 2025
הרש"פ: החל תהליך מסירת הנשק במחנות הפליטים לצבא לבנון

דורון פסקין

דובר הנשיאות הפלסטינית הצהיר כי "הנשק שנמצא במחנות בורג' אל-בראג'נה ואל-בוס הועבר לידי הצבא הלבנוני". מנגד, הפלגים הפלסטינים בלבנון טענו כי מדובר במהלך פנימי של הפת"ח בלבד

מהגרים מוונצואלה בגבול ארה"ב, 25 באוקטובר 2022
אוגנדה תקלוט מבקשי מקלט שלא קיבלו מעמד חוקי בארה"ב

דורון פסקין

משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על הסכם הגירה שנחתם בין המדינות. ההסכם מהווה הישג למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הריאיון
נתניהו: "נכבוש את עזה גם אם חמאס יסכים לעסקה"

אורן שלום

ראש הממשלה נשאל בריאיון לרשת סקיי ניוז באוסטרליה על מטרות ישראל ועל עסקה אפשרית. "זה מעולם לא היה נתון לשאלה האם נשאיר שם את חמאס"

אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex
פרשת ריגול סיני נוספת בארה"ב: חייל בחיל הים הורשע בריגול לטובת סין

אורן שלום

ג’ינצ’או (פטריק) ווי, ששירת כעוזר מכונאי על סיפון אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex, נמצא אשם במכירת מידע צבאי רגיש לקצין מודיעין סיני. הפרשה מצטרפת לפרשות ריגול נוספות שנחשפו בשנים האחרונות על אדמת ארה"ב

מתאם השו"נ, תא"ל גל הירש, וסאלח אבו-חסיין
אזרח ישראלי הושב לישראל לאחר שנה בכלא בלבנון

צוות מגזין אפוק

סאלח אבו-חסיין הושב לאחר משא ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום

