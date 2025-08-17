זעם ברחוב הפלסטיני בעקבות הסרטון של בן גביר עם ברגותי

זעם רב שורר ברחוב הפלסטיני ומתבטא ברשתות החברתיות בעקבות פרסום הסרטון של ביקורו של השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, בתאו של המחבל מרוואן ברגותי בכלא, והדברים שאמר לו.

בסרטון קצר של מספר שניות, שהופץ לתקשורת הישראלית, נשמע בן גביר אומר לברגותי: "אתם לא תנצחו אותנו, מי שיתעסק עִם עַם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים – נמחק אותו. אתם צריכים לדעת את זה, לאורך ההיסטוריה".