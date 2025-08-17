 זעם ברחוב הפלסטיני בעקבות הסרטון של בן גביר עם ברגותי
פרסום ביקורו של השר לביטחון פנים בתאו של מרוואן ברגותי הצית סערה ברחוב הפלסטיני וברשתות החברתיות

יוני בן מנחם | 17 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

זעם רב שורר ברחוב הפלסטיני ומתבטא ברשתות החברתיות בעקבות פרסום הסרטון של ביקורו של השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, בתאו של המחבל מרוואן ברגותי בכלא, והדברים שאמר לו.

בסרטון קצר של מספר שניות, שהופץ לתקשורת הישראלית, נשמע בן גביר אומר לברגותי: "אתם לא תנצחו אותנו, מי שיתעסק עִם עַם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים – נמחק אותו. אתם צריכים לדעת את זה, לאורך ההיסטוריה".

ברגותי, בן 66, עצור בכלא הישראלי משנת 2004, לאחר שהורשע בבית משפט ישראלי ברצח שישה אזרחים ישראלים, ונגזרו עליו חמישה מאסרי עולם פלוס 40 שנה. הוא נחשב לאדריכל הטרור של האינתיפאדה השנייה וליד ימינו של יאסר ערפאת. הפופולריות שלו ברחוב הפלסטיני גבוהה מאוד, והוא מוביל בסקרי דעת הקהל הפלסטינים כיורש הפוטנציאלי של יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס.

המחבל מרוואן ברגותי

המחבל מרוואן ברגותי | צילום: BDalim BY-SA 2.0 FR Deed

