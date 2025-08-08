גרמניה הטילה איסור חלקי על ייצוא נשק לישראל 

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הודיע היום במסיבת עיתונאים בברלין על איסור חלקי של ייצוא נשק לישראל. הוא הצהיר כי גרמניה לא תאשר עד להודעה חדשה ייצוא של כלי נשק שעלולים לשמש לתקיפות ברצועת עזה.

לדבריו, החלטה זו התקבלה בעקבות החלטת ממשלת ישראל להשתלט על רצועת עזה והצעד הצבאי הישראלי החדש ייצור מציאות "קשה אף יותר ממה שקרה עד כה ברצועת עזה".