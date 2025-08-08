קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הצהיר כי הצעד ננקט בעקבות החלטת ישראל לכבוש את הרצועה: "תיווצר מציאות קשה אף יותר ממה שקרה עד כה ברצועת עזה"
דורון פסקין | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
גרמניה הטילה איסור חלקי על ייצוא נשק לישראל
קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הודיע היום במסיבת עיתונאים בברלין על איסור חלקי של ייצוא נשק לישראל. הוא הצהיר כי גרמניה לא תאשר עד להודעה חדשה ייצוא של כלי נשק שעלולים לשמש לתקיפות ברצועת עזה.
לדבריו, החלטה זו התקבלה בעקבות החלטת ממשלת ישראל להשתלט על רצועת עזה והצעד הצבאי הישראלי החדש ייצור מציאות "קשה אף יותר ממה שקרה עד כה ברצועת עזה".
עם זאת, מרץ הבהיר כי גרמניה מכירה בזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני טרור החמאס, וציין כי שחרור החטופים, הפסקת אש ונטרול חמאס הם יעדים מרכזיים. "חמאס לא יכול להיות חלק מהעתיד של עזה", אמר.
