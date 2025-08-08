 גרמניה הטילה איסור חלקי על ייצוא נשק לישראל 
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הצהיר כי הצעד ננקט בעקבות החלטת ישראל לכבוש את הרצועה: "תיווצר מציאות קשה אף יותר ממה שקרה עד כה ברצועת עזה"

דורון פסקין | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

גרמניה הטילה איסור חלקי על ייצוא נשק לישראל 

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הודיע היום במסיבת עיתונאים בברלין על איסור חלקי של ייצוא נשק לישראל. הוא הצהיר כי גרמניה לא תאשר עד להודעה חדשה ייצוא של כלי נשק שעלולים לשמש לתקיפות ברצועת עזה.

לדבריו, החלטה זו התקבלה בעקבות החלטת ממשלת ישראל להשתלט על רצועת עזה והצעד הצבאי הישראלי החדש ייצור מציאות "קשה אף יותר ממה שקרה עד כה ברצועת עזה".

עם זאת, מרץ הבהיר כי גרמניה מכירה בזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני טרור החמאס, וציין כי שחרור החטופים, הפסקת אש ונטרול חמאס הם יעדים מרכזיים. "חמאס לא יכול להיות חלק מהעתיד של עזה", אמר.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, 28 ביולי 2025 | צילום: Sean Gallup/Getty Images

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, 28 ביולי 2025 | צילום: Sean Gallup/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות הלילה
שר המשפטים הלבנוני: "הרכבת להגבלת אחזקת הנשק במדינה כבר יצאה לדרך"

דורון פסקין

תומכי חיזבאללה הפגינו הלילה בביירות, דרום לבנון ובבקעא. עון נאם בכנס כלכלי במדינה: "הדרך קשה, אך הרפורמה כבר החלה"

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר
פינוי העיר עזה צפוי להימשך כחודשיים; ישראל משאירה אופציה לעסקת חטופים

יוני בן מנחם

לפי גורמי ביטחון בכירים, צה"ל החל לרכז כוחות גדולים וציוד בגבול הרצועה לקראת המבצע. פרטים נוספים על החלטת הקבינט הלילה

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת קבינט
הקבינט אישר הלילה את התוכנית להמשך המלחמה – "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה"

צוות מגזין אפוק

שרי הקבינט אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והגדירו את היעדים לסיום המלחמה הכוללים בין היתר את פירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו והשבת כל החטופים

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נפגש בביירות עם שליח ארה"ב, תומאס ברק, 7 ביולי 2025
ממשלת לבנון: לא תתאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה

דורון פסקין

צבא לבנון החל להיערך בפריסה מוגברת בנקודות רגישות ברובע דאחיה, בעוד פעילי חיזבאללה יצאו להפגין; בהודעה שפרסמה הסיעה הפרלמנטרית של ארגון הטרור נמסר: "חיזבאללה לא יכיר בכל החלטה ממשלתית בעניין נסיגה או פירוק הנשק"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום
הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

צוות מגזין אפוק

לפני ישיבת הקבינט הצפויה בהמשך היום, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב של פורום המטה הכללי

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין

לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה

שתפו: