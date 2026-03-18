הישראלים המזויפים של הרשת: כך פועל הקמפיין האיסלאמיסטי שמנסה לשנות את השיח בישראל

כשאנחנו גוללים את הפיד, אנחנו נוטים להניח שהוויכוח שמולנו הוא שלנו: ימין מול שמאל, ממשלה מול אופוזיציה, ייאוש מול תקווה. אבל לדברי דוד סימן-טוב ורעות דוד, חלק מן הקולות שנשמעים כמו עוד משתמשים ישראלים לכל דבר אינם בהכרח כאלה. מאחורי חלק מהפרופילים האלה, הם אומרים, פועל קמפיין השפעה מאורגן שמתחזה לישראלים, נצמד לשפה המקומית, ומנסה לדחוף את השיח הציבורי עוד צעד אל הקצה.

סימן טוב הוא חוקר בכיר במכון INSS, העוסק בתחום התודעה ומשמש גם כסגן ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. בעבר שירת באגף המודיעין של צה"ל ופרסם מאמרים רבים בנושאי תודעה, סייבר ומודיעין. דוד היא עוזרת מחקר במכון INSS בתחום התודעה וההשפעה הזרה.