מאחורי חלק מהחשבונות שנשמעים מקומיים, כותבים בעברית ונראים כמו עוד קול אותנטי בוויכוח הישראלי, נמצא מאמץ השפעה מתמשך של קמפיין "איסנאד" – קמפיין אנטי-ישראלי שלפי המחקר מקושר לאחים המוסלמים. החוקרים דוד סימן-טוב ורעות דוד אומרים בריאיון כי המטרה כבר אינה רק לקדם מסרים פרו-חמאסיים, אלא לשחוק מבפנים את האמון, הלכידות והיציבות של החברה הישראלית
עידו פוקס | 18 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳
הישראלים המזויפים של הרשת: כך פועל הקמפיין האיסלאמיסטי שמנסה לשנות את השיח בישראל
כשאנחנו גוללים את הפיד, אנחנו נוטים להניח שהוויכוח שמולנו הוא שלנו: ימין מול שמאל, ממשלה מול אופוזיציה, ייאוש מול תקווה. אבל לדברי דוד סימן-טוב ורעות דוד, חלק מן הקולות שנשמעים כמו עוד משתמשים ישראלים לכל דבר אינם בהכרח כאלה. מאחורי חלק מהפרופילים האלה, הם אומרים, פועל קמפיין השפעה מאורגן שמתחזה לישראלים, נצמד לשפה המקומית, ומנסה לדחוף את השיח הציבורי עוד צעד אל הקצה.
סימן טוב הוא חוקר בכיר במכון INSS, העוסק בתחום התודעה ומשמש גם כסגן ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. בעבר שירת באגף המודיעין של צה"ל ופרסם מאמרים רבים בנושאי תודעה, סייבר ומודיעין. דוד היא עוזרת מחקר במכון INSS בתחום התודעה וההשפעה הזרה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו