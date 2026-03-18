מאחורי חלק מהחשבונות שנשמעים מקומיים, כותבים בעברית ונראים כמו עוד קול אותנטי בוויכוח הישראלי, נמצא מאמץ השפעה מתמשך של קמפיין "איסנאד" – קמפיין אנטי-ישראלי שלפי המחקר מקושר לאחים המוסלמים. החוקרים דוד סימן-טוב ורעות דוד אומרים בריאיון כי המטרה כבר אינה רק לקדם מסרים פרו-חמאסיים, אלא לשחוק מבפנים את האמון, הלכידות והיציבות של החברה הישראלית

עידו פוקס | 18 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

הישראלים המזויפים של הרשת: כך פועל הקמפיין האיסלאמיסטי שמנסה לשנות את השיח בישראל

כשאנחנו גוללים את הפיד, אנחנו נוטים להניח שהוויכוח שמולנו הוא שלנו: ימין מול שמאל, ממשלה מול אופוזיציה, ייאוש מול תקווה. אבל לדברי דוד סימן-טוב ורעות דוד, חלק מן הקולות שנשמעים כמו עוד משתמשים ישראלים לכל דבר אינם בהכרח כאלה. מאחורי חלק מהפרופילים האלה, הם אומרים, פועל קמפיין השפעה מאורגן שמתחזה לישראלים, נצמד לשפה המקומית, ומנסה לדחוף את השיח הציבורי עוד צעד אל הקצה.

סימן טוב הוא חוקר בכיר במכון INSS, העוסק בתחום התודעה ומשמש גם כסגן ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. בעבר שירת באגף המודיעין של צה"ל ופרסם מאמרים רבים בנושאי תודעה, סייבר ומודיעין. דוד היא עוזרת מחקר במכון INSS בתחום התודעה וההשפעה הזרה.

תמונת אילוסטרציה: Guitar Studio via Shutterstock

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עלי לאריג'אני שחוסל בעת ביקורו בביירות, 27 בספטמבר 2025
ההנהגה האיראנית ביום שאחרי חיסול לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

לאריג'אני נחשב למי שתפקד כשליט בפועל של איראן והיווה משקל נגד לאליטה הדתית והצבאית. חיסולו פוגע ברציפות השלטונית ומחזק את מעמדם של מפקדי "משמרות מהפכה", שלטענת בכירים בישראל נמצאים כעת על הכוונת

חושך בהוואנה, בירת קובה, כתוצאה מהפסקת חשמל, 16 במרץ 2026
משבר האנרגיה בקובה מצית זעם ברחובות | פרשנות

דורון פסקין

הפסקות חשמל חסרות תקדים, מחסור בדלק ובמזון, אינפלציה מתמשכת ותיירות דועכת מעמיקים את המשבר בקובה – ומוציאים אזרחים לרחובות במחאה נגד השלטון

כוחות צה"ל בלבנון
רצועת ביטחון חדשה בלבנון? יעקב נגל משרטט את קווי המתאר של התוכנית הישראלית

אורן שלום

יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל בפועל, אומר כי ישראל טרם הכריעה סופית עד כמה להעמיק את הפעולה נגד חיזבאללה, אך לדעתו, קו הפעולה כבר ברור

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
חידת מוג'תבא – לאן נעלם המנהיג העליון של איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

בזמן שאיראן שקועה במלחמה, המנהיג העליון החדש נעלם מהזירה הציבורית והותיר אחריו גל שמועות באשר למצבו. בכירים בישראל מעריכים כי המצב תורם לאי הוודאות בצמרת השלטון ומעמיק את סימני השאלה בנוגע להליך קבלת ההחלטות בהנהגה

תיעוד מפגיעה במתקן אנרגיה באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026
מדוע איראן מכוונת רבות מהתקיפות שלה לאיחוד האמירויות? | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי אחד המאפיינים הבולטים של ההסלמה האיראנית כלפי מדינות המפרץ הוא ריכוז משמעותי של תקיפות נגד איחוד האמירויות

מטוס של חברת אמירטס מתכונן לנחיתה בנמל התעופה בדובאי, 8 במרץ 2026
לא רק נפט ומכליות: ההשפעה של סגירת המרחב האווירי על האספקה העולמית | פרשנות

דורון פסקין

שיבוש המרחב האווירי במזרח התיכון משפיע על שרשראות האספקה של מוצרים יקרי ערך – כמו תרופות, שבבים וציוד רפואי – ועשוי להיות בעל השלכות על הכלכלה העולמית

