רצועת ביטחון חדשה בלבנון? יעקב נגל משרטט את קווי המתאר של התוכנית הישראלית

תא"ל במיל' פרופ' יעקב נגל לא מציג בריאיון הזה "תוכנית רשמית" של הממשלה. הוא גם מקפיד לומר זאת מפורשות. אבל מתוך עשרות שנות ניסיון במערכת הביטחון, ומתוך תפקידו לשעבר כיועץ לביטחון לאומי וכראש המל"ל בפועל, הוא משרטט תמונה ברורה למדי של הכיוון שבו, להערכתו, ישראל פועלת כיום בלבנון.

בלב הדברים עומדת בעיניו רצועת ביטחון בדרום לבנון. "יצירת רצועת ביטחון של עשרה קילומטרים", אומר נגל, "הכוללת שליטה בנקודות מפתח מרכזיות שלא יאפשרו לאיים בירי ישיר על היישובים".