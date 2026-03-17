יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל בפועל, אומר כי ישראל טרם הכריעה סופית עד כמה להעמיק את הפעולה נגד חיזבאללה, אך קו הפעולה כבר ברור

אורן שלום | 17 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

רצועת ביטחון חדשה בלבנון? יעקב נגל משרטט את קווי המתאר של התוכנית הישראלית

תא"ל במיל' פרופ' יעקב נגל לא מציג בריאיון הזה "תוכנית רשמית" של הממשלה. הוא גם מקפיד לומר זאת מפורשות. אבל מתוך עשרות שנות ניסיון במערכת הביטחון, ומתוך תפקידו לשעבר כיועץ לביטחון לאומי וכראש המל"ל בפועל, הוא משרטט תמונה ברורה למדי של הכיוון שבו, להערכתו, ישראל פועלת כיום בלבנון.

בלב הדברים עומדת בעיניו רצועת ביטחון בדרום לבנון. "יצירת רצועת ביטחון של עשרה קילומטרים", אומר נגל, "הכוללת שליטה בנקודות מפתח מרכזיות שלא יאפשרו לאיים בירי ישיר על היישובים".

כוחות צה"ל בלבנון

כוחות צה"ל בלבנון

