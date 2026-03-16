מדוע איראן מכוונת רבות מהתקיפות שלה לאיחוד האמירויות? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המלחמה בין איראן לבין ארה"ב וישראל, שהתפשטה במהירות גם לזירת המפרץ, אינה מתנהלת רק סביב בסיסים צבאיים ומטרות ביטחוניות. אחד המאפיינים הבולטים של ההסלמה הוא ריכוז משמעותי של תקיפות איראניות נגד איחוד האמירויות, והדבר מעלה את השאלה: מדוע דווקא היא הפכה ליעד מרכזי?

להערכת אותם גורמים, התשובה נעוצה במעמדה הייחודי של איחוד האמירויות במערכת האזורית והעולמית. המדינה אינה רק מפיקת נפט נוספת במפרץ, אלא אחד המרכזים הכלכליים, הלוגיסטיים והפיננסיים החשובים בעולם. משום כך, פגיעה בה אינה נתפסת בטהראן כפעולה טקטית בלבד, אלא ככלי לחץ בעל השלכות אזוריות ובין-לאומיות, שנועד לשכנע את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעצור את המלחמה.