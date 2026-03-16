בכירים בישראל אומרים כי אחד המאפיינים הבולטים של ההסלמה האיראנית כלפי מדינות המפרץ הוא ריכוז משמעותי של תקיפות נגד איחוד האמירויות

יוני בן מנחם | 16 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מדוע איראן מכוונת רבות מהתקיפות שלה לאיחוד האמירויות? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המלחמה בין איראן לבין ארה"ב וישראל, שהתפשטה במהירות גם לזירת המפרץ, אינה מתנהלת רק סביב בסיסים צבאיים ומטרות ביטחוניות. אחד המאפיינים הבולטים של ההסלמה הוא ריכוז משמעותי של תקיפות איראניות נגד איחוד האמירויות, והדבר מעלה את השאלה: מדוע דווקא היא הפכה ליעד מרכזי?

להערכת אותם גורמים, התשובה נעוצה במעמדה הייחודי של איחוד האמירויות במערכת האזורית והעולמית. המדינה אינה רק מפיקת נפט נוספת במפרץ, אלא אחד המרכזים הכלכליים, הלוגיסטיים והפיננסיים החשובים בעולם. משום כך, פגיעה בה אינה נתפסת בטהראן כפעולה טקטית בלבד, אלא ככלי לחץ בעל השלכות אזוריות ובין-לאומיות, שנועד לשכנע את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעצור את המלחמה.

במהלך שני העשורים האחרונים הצליחה איחוד האמירויות לבנות מודל כלכלי הנשען במידה רבה על מגזרים שאינם נפט. חלק גדול מהתוצר המקומי שלה מגיע ממסחר בין-לאומי, שירותים פיננסיים, תעופה, תיירות ופעילות לוגיסטית. היקף הסחר שלא בנפט של המדינה הגיע בשנים האחרונות לרמות שיא, והפך אותה לשער מסחרי מרכזי בין אסיה, אירופה ואפריקה.

תיעוד מפגיעה במתקן אנרגיה באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026

תיעוד מפגיעה במתקן אנרגיה באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

