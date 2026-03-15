מבחינת איראן, אובדן השליטה במצרי הורמוז פירושו הפסד במערכה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי האיראנים משוכנעים שזיהו את עקב האכילס של ארה"ב במבצע – סגירה סלקטיבית של מצרי הורמוז בפני ספינות שאינן שייכות למדינות ידידותיות. המהלך הביא עד כה לזינוק במחירי הנפט בעולם, ובכך מעניק לאיראן קלף מיקוח משמעותי.

מנקודת המבט האיראנית, אובדן השליטה על מצרי הורמוז משמעותו הפסד במערכה. בפועל, לא נותרו לאיראן מנופי לחץ נוספים שיכולים לשנות את פני המלחמה, פרט לסגירת המצרים. איבוד מנוף הלחץ האסטרטגי הכלכלי הזה ישאיר אותה ללא "קלפים נוספים" במערכה.