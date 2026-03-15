כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טהראן ממשיכה לנסות למנף את שליטתה באחד מצמתי האנרגיה החשובים בעולם. בכירים בישראל אומרים כי גם לאחר שהצי האיראני נפגע קשות על ידי הצבא האמריקני, לאיראנים עדיין קיימת היכולת לפגוע בכל ספינה שתעבור במצרי הורמוז

יוני בן מנחם | 15 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מבחינת איראן, אובדן השליטה במצרי הורמוז פירושו הפסד במערכה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי האיראנים משוכנעים שזיהו את עקב האכילס של ארה"ב במבצע – סגירה סלקטיבית של מצרי הורמוז בפני ספינות שאינן שייכות למדינות ידידותיות. המהלך הביא עד כה לזינוק במחירי הנפט בעולם, ובכך מעניק לאיראן קלף מיקוח משמעותי.

מנקודת המבט האיראנית, אובדן השליטה על מצרי הורמוז משמעותו הפסד במערכה. בפועל, לא נותרו לאיראן מנופי לחץ נוספים שיכולים לשנות את פני המלחמה, פרט לסגירת המצרים. איבוד מנוף הלחץ האסטרטגי הכלכלי הזה ישאיר אותה ללא "קלפים נוספים" במערכה.

לכן, ההצהרות הרשמיות מטהראן מדגישות שוב ושוב את נחישותה של איראן שלא להיכנע ללחץ הצבאי האמריקני-ישראלי, ואת דרישתה להפסקה מיידית של המלחמה ונסיגה של כוחות ארה"ב מהמפרץ הפרסי.

ספינות במצרי הורמוז, 25 בפברואר 2026

ספינות במצרי הורמוז, 25 בפברואר 2026 | צילום: Giuseppe CACACE / AFP via Getty Images

שתפו: