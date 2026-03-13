כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בטהראן סופגים מכות קשות, חיזבאללה מתקשה לשנות את התמונה, וישראל וארה"ב בוחנות אם הלחץ הצבאי יוביל להכרעה או להתשה

יוני בן מנחם | 13 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

לאחר שבועיים של לחימה – לאן פני המערכה? | פרשנות

השבוע השני של המלחמה נגד איראן עומד להסתיים. המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, חוסל יחד עם בכירים נוספים, ולהערכת גורמי ביטחון בכירים, ההתפתחויות האחרונות כבר יצרו סדקים במערכת השלטון האיראנית – סדקים שעשויים, בהמשך, להביא לקריסת המשטר.

עם זאת, לדבריהם, המערכת השלטונית באיראן נותרה עד כה יציבה יחסית, חרף המכות הקשות שספגה. סימנים המעידים על שינוי המשטר בטווח הזמן המיידי עדיין לא בולטים והדבר תלוי בהתפתחויות בשטח.

איראן הכניסה את חיזבאללה למערכה בניסיון שיסייע לה. הארגון אכן הצטרף ללחימה בגבול לבנון, בזמן שהעימות המרכזי מתנהל מול איראן עצמה, אך עד כה לא הצליח להעניק לה תמיכה משמעותית – בדומה לכישלונו בעבר ב"מלחמת התמיכה" בעזה.

עשן עולה כתוצאה מתקיפות בטהראן, 5 במרץ 2026

עשן עולה כתוצאה מתקיפות בטהראן, 5 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
המלכוד של ממשלת לבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסרו כי הלילה והבוקר שיגר חיזבאללה כ-200 רקטות לעבר ישראל. על רקע החרפת המערכה, לבנון מוצאת את עצמה לכודה בין שלושה לחצים סותרים: לחץ צבאי ישראלי גובר, לחץ אמריקני לפרק את חיזבאללה מנשקו, ופחד מפני עימות פנימי

תמונתו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, במהלך הלוויתם של מפקדי משמרות המהפכה, 11 במרץ 2026
יורש בלי לגיטימציה: כך מוג'תבא ח'מינאי עשוי לעצב מחדש את איראן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אם ישרוד ניסיונות חיסול ויתבסס בשלטון, ח'מינאי הבן יחזק את הברית עם משמרות המהפכה, יחליש את הממסד הדתי ויוביל את איראן לעידן של שלטון אישי, דיכוי גובר ומרדף מואץ אחר נשק גרעיני

דגל איראן על רקע אתר שהותקף בטהראן, 3 במרץ 2026
האסטרטגיה שקרסה – הטעויות של איראן שהפכו אותה לפגיעה מאי פעם | פרשנות

יוני בן מנחם

כשלי מודיעין, קריאה שגויה של המפה, ניהול משא ומתן שגוי ואי הפקת לקחים: כך מצא עצמו משטר האייתולות במצב הקשה בתולדותיו

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
בחירתו של מוג'תבא – מסר מתריס לארה"ב וישראל | פרשנות

יוני בן מנחם

מינוי בנו של עלי ח'מינאי, שחוסל, למנהיג העליון של איראן עשוי לחזק הזדהות עם הקו הביטחוני של משמרות המהפכה, הנחשב קיצוני יותר. בכירים בישראל מציינים כי בעקבות זאת הפך מוג'תבא ליעד החיסול מספר אחת  

תמונה שפורסמה על ידי הארגון לאנרגיה אטומית של איראן (AEOI). שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י (משמאל) מלווה על ידי ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, במהלך ביקור במתקן בטהראן
מה ניסתה איראן לפתח במפקדת הגרעין החשאית שהותקפה על ידי ישראל?

יוני בן מנחם

בכירים בישראל: כך פעלה איראן בחשאי, לאחר המתקפות על אתרי הגרעין שלה במבצע "עם כלביא", להאצת פרויקט קבוצת הנשק

תיעוד מפגיעה במבנה של המשטרה האיראנית בטהראן, 4 במרץ 2026
קרב ההישרדות של המשטר האיראני | פרשנות

יוני בן מנחם

המשטר האיראני נלחם נגד ישראל וארה"ב לפי לוגיקה ג'יהאדיסטית-שיעית של "ניצחון באמצעות הישרדות"

שתפו: