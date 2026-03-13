לאחר שבועיים של לחימה – לאן פני המערכה? | פרשנות

השבוע השני של המלחמה נגד איראן עומד להסתיים. המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, חוסל יחד עם בכירים נוספים, ולהערכת גורמי ביטחון בכירים, ההתפתחויות האחרונות כבר יצרו סדקים במערכת השלטון האיראנית – סדקים שעשויים, בהמשך, להביא לקריסת המשטר.

עם זאת, לדבריהם, המערכת השלטונית באיראן נותרה עד כה יציבה יחסית, חרף המכות הקשות שספגה. סימנים המעידים על שינוי המשטר בטווח הזמן המיידי עדיין לא בולטים והדבר תלוי בהתפתחויות בשטח.