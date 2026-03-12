כניסה
בכירים בישראל מסרו כי הלילה והבוקר שיגר חיזבאללה כ-200 רקטות לעבר ישראל. על רקע החרפת המערכה, לבנון מוצאת את עצמה לכודה בין שלושה לחצים סותרים: לחץ צבאי ישראלי גובר, לחץ אמריקני לפרק את חיזבאללה מנשקו, ופחד מפני עימות פנימי

יוני בן מנחם | 12 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המלכוד של ממשלת לבנון | פרשנות

חיזבאללה הודיע אמש על פתיחת מערכה חדשה נגד ישראל תחת השם "הקש האכול" ("אל-עסף אל-מאאכול"), גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי במסגרת המבצע, במהלך הלילה והבוקר, שיגר ארגון הטרור כ-200 רקטות לעבר ישראל. גורם ביטחוני ישראלי בכיר אישר כי "המטחים האחרונים בוצעו בתיאום מלא בין חיזבאללה לאיראן".

פרשנים בלבנון טוענים כי המבצע שעליו הכריז חיזבאללה משקף החלטה צבאית ופוליטית להגיב על עקירת תושבי הדרום והדאחיה בביירות, באמצעות יצירת לחץ על תושבי צפון ישראל לעזוב את בתיהם.

ישראל, מצידה, הגיבה בשורת תקיפות בביירות. דובר צה"ל מסר לפנות בוקר כי צה"ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח ישראל. לדבריו, "צה"ל תקף 10 בניינים בדאחיה, המשמשים כמפקדות טרור, תוך חצי שעה. בין היתר הותקפו מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות. במקביל, חיל האוויר תקף יותר מ-20 מטרות בזמן אמת, בסגירת מעגל מיידית".

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

