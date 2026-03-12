המלכוד של ממשלת לבנון | פרשנות

חיזבאללה הודיע אמש על פתיחת מערכה חדשה נגד ישראל תחת השם "הקש האכול" ("אל-עסף אל-מאאכול"), גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי במסגרת המבצע, במהלך הלילה והבוקר, שיגר ארגון הטרור כ-200 רקטות לעבר ישראל. גורם ביטחוני ישראלי בכיר אישר כי "המטחים האחרונים בוצעו בתיאום מלא בין חיזבאללה לאיראן".

פרשנים בלבנון טוענים כי המבצע שעליו הכריז חיזבאללה משקף החלטה צבאית ופוליטית להגיב על עקירת תושבי הדרום והדאחיה בביירות, באמצעות יצירת לחץ על תושבי צפון ישראל לעזוב את בתיהם.