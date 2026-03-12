כניסה
גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אם ישרוד ניסיונות חיסול ויתבסס בשלטון, ח'מינאי הבן יחזק את הברית עם משמרות המהפכה, יחליש את הממסד הדתי ויוביל את איראן לעידן של שלטון אישי, דיכוי גובר ומרדף מואץ אחר נשק גרעיני

יוני בן מנחם | 12 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

יורש בלי לגיטימציה: כך מוג'תבא ח'מינאי עשוי לעצב מחדש את איראן | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי אם המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, יצליח לשרוד בשלטון חרף ניסיונות ישראל לחסלו, הוא צפוי לבצע שינויים במבנה המשטר כדי לבסס את שלטונו.

להערכתם, מינויו של מוג'תבא למנהיג העליון נתפס ברחוב האיראני ובקרב חלקים מהצמרת השלטונית כנקודת שפל בהיסטוריה הפוליטית של איראן. מדובר באדם הנחשב למושחת, שגזל כספים רבים מן העם האיראני וצבר רכוש והון רב בבנקים בחו"ל. הוא אף היה אחראי להפעלת מיליציית הבסיג' בדיכוי מפגינים בגל המחאה הנוכחי ובמחאות קודמות.

על פי מידע שבידי גורמי מודיעין אמריקנים ששוחחו איתי, מתנגדיו הפוליטיים של מוג'תבא טוענים כי בחירתו נכפתה על "מועצת המומחים" תחת לחץ כבד ואיומים מצד משמרות המהפכה, בשל אינטרסים פוליטיים וכלכליים.

תמונתו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, במהלך הלוויתם של מפקדי משמרות המהפכה, 11 במרץ 2026

תמונתו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, במהלך הלוויתם של מפקדי משמרות המהפכה, 11 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

