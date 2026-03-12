יורש בלי לגיטימציה: כך מוג'תבא ח'מינאי עשוי לעצב מחדש את איראן | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי אם המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, יצליח לשרוד בשלטון חרף ניסיונות ישראל לחסלו, הוא צפוי לבצע שינויים במבנה המשטר כדי לבסס את שלטונו.

להערכתם, מינויו של מוג'תבא למנהיג העליון נתפס ברחוב האיראני ובקרב חלקים מהצמרת השלטונית כנקודת שפל בהיסטוריה הפוליטית של איראן. מדובר באדם הנחשב למושחת, שגזל כספים רבים מן העם האיראני וצבר רכוש והון רב בבנקים בחו"ל. הוא אף היה אחראי להפעלת מיליציית הבסיג' בדיכוי מפגינים בגל המחאה הנוכחי ובמחאות קודמות.