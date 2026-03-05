המשטר האיראני נלחם נגד ישראל וארה"ב לפי לוגיקה ג'יהאדיסטית-שיעית של "ניצחון באמצעות הישרדות"
יוני בן מנחם | 5 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
קרב ההישרדות של המשטר האיראני | פרשנות
לאחר חיסול המנהיג העליון האיראני, עלי ח'מינאי, נכנס המשטר האיראני לשלב קריטי ורגיש. עשרות שנות שלטונו של ח'מינאי יצרו מערכת שלטונית מבוססת ומסודרת, שמטרתה להבטיח רציפות והמשכיות גם בשעת משבר קיצוני.
גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי ההערכה היא שמוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג שחוסל, ימונה לתפקיד המנהיג העליון. החלטה כזאת נתפסת בעיני המשטר כמהלך שמחזק את היציבות: היא מספקת רציפות פוליטית ומקרינה יציבות כלפי פנים וכלפי חוץ, גם תחת מתקפות אוויריות כבדות על יעדי המשטר.
מוג'תבא, בן 56, מקושר היטב למשמרות המהפכה והיה לצד אביו בעשור האחרון, מה שמאפשר לו להיכנס לתפקיד במהירות יחסית. מבחינת ההנהגה בטהראן, הבחירה בו משדרת מסר ברור למתנגדים מבית: המשטר שומר על שליטה ואינו מתערער. במקביל, היא מחזקת עוד יותר את מעמד משמרות המהפכה כגורם מרכזי בקבלת ההחלטות במישור הביטחוני, הכלכלי והפוליטי.
