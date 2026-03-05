קרב ההישרדות של המשטר האיראני | פרשנות

לאחר חיסול המנהיג העליון האיראני, עלי ח'מינאי, נכנס המשטר האיראני לשלב קריטי ורגיש. עשרות שנות שלטונו של ח'מינאי יצרו מערכת שלטונית מבוססת ומסודרת, שמטרתה להבטיח רציפות והמשכיות גם בשעת משבר קיצוני.

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי ההערכה היא שמוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג שחוסל, ימונה לתפקיד המנהיג העליון. החלטה כזאת נתפסת בעיני המשטר כמהלך שמחזק את היציבות: היא מספקת רציפות פוליטית ומקרינה יציבות כלפי פנים וכלפי חוץ, גם תחת מתקפות אוויריות כבדות על יעדי המשטר.