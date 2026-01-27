מהם השיקולים האמריקניים בנוגע לתקיפה באיראן? | פרשנות

ארה"ב ממשיכה לצבור כוחות צבאיים משמעותיים במזרח התיכון לקראת אפשרות של תקיפה באיראן, שעשויה לזעזע את המשטר ולערער את יציבותו עד כדי הפלתו. במקביל, נמשכת מדיניות המסרים הכפולה של וושינגטון: איום צבאי מחד, ופתיחות לדיפלומטיה ולמשא ומתן מאידך.

בכיר בממשל האמריקני אמר אמש בתדרוך לכתבים כי הממשל "מוכן לעשות עסקים עם איראן", אך הדגיש כי "האיראנים מכירים היטב את התנאים – אותם תנאים שהוצגו מאז כניסת ממשל טראמפ לתפקיד". דברים אלה מצטרפים לשורת הצהרות דומות שהשמיעו בימים האחרונים נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ובכירים נוספים בממשל.