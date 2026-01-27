כניסה
המשך צבירת כוחות צבאיים באזור, מודיעין רלוונטי, השלכות על שוק האנרגיה וחשש מהתלקחות אזורית: מאחורי ההתלבטות של וושינגטון

יוני בן מנחם | 27 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

מהם השיקולים האמריקניים בנוגע לתקיפה באיראן? | פרשנות

ארה"ב ממשיכה לצבור כוחות צבאיים משמעותיים במזרח התיכון לקראת אפשרות של תקיפה באיראן, שעשויה לזעזע את המשטר ולערער את יציבותו עד כדי הפלתו. במקביל, נמשכת מדיניות המסרים הכפולה של וושינגטון: איום צבאי מחד, ופתיחות לדיפלומטיה ולמשא ומתן מאידך.

בכיר בממשל האמריקני אמר אמש בתדרוך לכתבים כי הממשל "מוכן לעשות עסקים עם איראן", אך הדגיש כי "האיראנים מכירים היטב את התנאים – אותם תנאים שהוצגו מאז כניסת ממשל טראמפ לתפקיד". דברים אלה מצטרפים לשורת הצהרות דומות שהשמיעו בימים האחרונים נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ובכירים נוספים בממשל.

גורמים ביטחוניים בכירים בירושלים מסרו כי מהשיחות שנערכו עם הגנרל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), שביקר השבוע בישראל, עולה כי גם הצבא האמריקני ממתין להכרעתו של טראמפ. פיקוד המרכז טרם השלים את פריסת הכוחות באזור, הנדרשת כדי להגיע למוכנות מלאה לתקיפה אפשרית באיראן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר ההגנה, פיט הגסת', ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, 2 בדצמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, 2 בדצמבר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

