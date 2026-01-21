כניסה
לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט להקפיא את יישום ההסכם שנחתם בחודש יולי 2025, בשל המתיחות בנוגע לגרינלנד. בכיר באיחוד האירופי מסר לעיתון: "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה"

דורון פסקין | 21 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם האיחוד האירופי יבטל את הסכם המכסים עם טראמפ, ומה עשויה להיות המשמעות? | פרשנות

ביולי 2025 חתמו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומנהיגי אירופה על הסכם שנועד למנוע מלחמת מכסים בין הצדדים. אלא שבימים האחרונים מסתמן כי ה"שקט התעשייתי" שהושג בעקבות ההסכם הולך ומתערער.

לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט אתמול להקפיא את יישום ההסכם. הסיבה הרשמית – חילופי דברים חריפים ואיומים מצד ממשל טראמפ סביב סוגיית רכישת גרינלנד. "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה", הבהיר לעיתון מנפרד ובר, מבכירי הפרלמנט האירופי.

מוקדם יותר השבוע כתב ברנד לנגה, חבר פרלמנט גרמני ויו"ר ועדת הסחר של הפרלמנט האירופי, בפוסט שפרסם ב-X: "המכסים החדשים של ארה"ב על גרינלנד הם בלתי נתפסים. מדובר ברמה חדשה של מורכבות: כלי סחר משמשים ככלי פוליטי. עסקים כרגיל אינם אפשריים. המשמעות היא שיש להשעות את עבודת הפרלמנט האירופי על יישום הסכמי האיחוד".

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ונשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, 19 במאי 2025

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ונשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, 19 במאי 2025 | צילום: Carl Court/Getty Images

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והמנהיג העליון של איראן עלי ח'מינאי
על רקע המתיחות באזור – איראן וארה"ב מגבירות את האיומים ההדדיים | פרשנות

יוני בן מנחם

אתמול הוציאה ועדת הביטחון של הפרלמנט האיראני איום לפיו פגיעה בח'מינאי תביא לפרסום פתווה הקוראת לג'יהאד – מלחמת קודש. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי לא מדובר באיום ריק מתוכן. במקביל, טראמפ מגביר את רף האיומים וממשיך לשלוח כוחות למזרח התיכון

רצועת עזה, 1 באפריל 2024
האם ועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה מסוגלת לעמוד במשימתה? | פרשנות

יוני בן מנחם

הוועדה, האמורה לנהל את הרצועה תחת מועצת השלום של טראמפ, ניצבת בפני אתגרים משמעותיים: מחלוקות פנים-פלסטיניות סביב סמכויות השליטה, חילוקי דעות באשר להרכב צוותי העבודה, וכן קושי בהתמודדות מול העמדה הישראלית

כוחות ביטחון במהלך הפגנת תמיכה בממשל האיראני בטהראן, 12 בינואר 2026
לאחר שלושה שבועות של מחאה – לאן פני איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, במקביל לדיווחים מאיראן על דעיכת גל המחאה בצל הדיכוי האלים שמפעיל המשטר. לדבריהם, ישנם מספר תרחישים אפשריים, כשטראמפ עצמו ככל הנראה יקבע איזה מהם ייצא אל הפועל

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
בירושלים מעריכים: משטר האייתולות יתקשה לשרוד לאורך זמן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי המשטר האיראני מצוי בתהליך מתמשך של שחיקה, והקרע בינו לבין החברה האיראנית הולך ומעמיק. גם אם המחאה הנוכחית תדעך, נוכח המשבר העמוק במדינה – צפוי גל נוסף

כוחות צה״ל בתרגיל צבאי סמוך לגבול לבנון, 24 באוקטובר 2023
מול איזה חיזבאללה תתמודד ישראל במבצע הבא?

משה ויסטוך

לאחר כישלונה של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, יתכן שישראל עומדת בפני מבצע צבאי להחלשתו. טל בארי, ראש מחלקת המחקר במכון "עלמא", מסביר על האתגרים מולם תעמוד ישראל: "חיזבאללה הגדיר את הכטב"מים כמאמץ המנצח של המלחמה הבאה"

בנו של השאה האיראני לשעבר, מוחמד רזא פהלווי, 23 ביוני 2025
האם רזא פהלווי יכול להפוך למנהיג איראן ביום שאחרי? | פרשנות

יוני בן מנחם

בנו הגולה של השאה, שהודח במהפכה האסלאמית באיראן ב-1979, בולט בהופעות בתקשורת וברשתות ואף פונה לתמיכה מהמערב. עם זאת, ממשל טראמפ נמנע בשלב זה מלתמוך בו, וגורמים בכירים בישראל מציינים כי הלגיטימיות שלו באיראן עדיין אינה רחבה מספיק

