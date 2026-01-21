האם האיחוד האירופי יבטל את הסכם המכסים עם טראמפ, ומה עשויה להיות המשמעות? | פרשנות

ביולי 2025 חתמו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומנהיגי אירופה על הסכם שנועד למנוע מלחמת מכסים בין הצדדים. אלא שבימים האחרונים מסתמן כי ה"שקט התעשייתי" שהושג בעקבות ההסכם הולך ומתערער.

לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט אתמול להקפיא את יישום ההסכם. הסיבה הרשמית – חילופי דברים חריפים ואיומים מצד ממשל טראמפ סביב סוגיית רכישת גרינלנד. "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה", הבהיר לעיתון מנפרד ובר, מבכירי הפרלמנט האירופי.