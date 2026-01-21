לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט להקפיא את יישום ההסכם שנחתם בחודש יולי 2025, בשל המתיחות בנוגע לגרינלנד. בכיר באיחוד האירופי מסר לעיתון: "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה"
דורון פסקין | 21 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם האיחוד האירופי יבטל את הסכם המכסים עם טראמפ, ומה עשויה להיות המשמעות? | פרשנות
ביולי 2025 חתמו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומנהיגי אירופה על הסכם שנועד למנוע מלחמת מכסים בין הצדדים. אלא שבימים האחרונים מסתמן כי ה"שקט התעשייתי" שהושג בעקבות ההסכם הולך ומתערער.
לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט אתמול להקפיא את יישום ההסכם. הסיבה הרשמית – חילופי דברים חריפים ואיומים מצד ממשל טראמפ סביב סוגיית רכישת גרינלנד. "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה", הבהיר לעיתון מנפרד ובר, מבכירי הפרלמנט האירופי.
מוקדם יותר השבוע כתב ברנד לנגה, חבר פרלמנט גרמני ויו"ר ועדת הסחר של הפרלמנט האירופי, בפוסט שפרסם ב-X: "המכסים החדשים של ארה"ב על גרינלנד הם בלתי נתפסים. מדובר ברמה חדשה של מורכבות: כלי סחר משמשים ככלי פוליטי. עסקים כרגיל אינם אפשריים. המשמעות היא שיש להשעות את עבודת הפרלמנט האירופי על יישום הסכמי האיחוד".
