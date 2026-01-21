כניסה
אתמול הוציאה ועדת הביטחון של הפרלמנט האיראני איום לפיו פגיעה בח'מינאי תביא לפרסום פתווה הקוראת לג'יהאד – מלחמת קודש. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי לא מדובר באיום ריק מתוכן. במקביל, טראמפ מגביר את רף האיומים וממשיך לשלוח כוחות למזרח התיכון

יוני בן מנחם | 21 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

על רקע המתיחות באזור – איראן וארה"ב מגבירות את האיומים ההדדיים | פרשנות

הפרלמנט האיראני איים אתמול כי במקרה של פגיעה במנהיג העליון, עלי ח'מינאי, תפורסם פתווה, פסק הלכה, הקוראת ליציאה לג'יהאד – מלחמת קודש.

כלי תקשורת רשמיים באיראן ציטטו את ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט, שלפיה פגיעה במנהיג העליון תיחשב "הכרזת מלחמה" ותוביל לפרסום פסק הלכה מצד חכמי הדת, שיקרא ל"חיילי האסלאם בכל רחבי העולם" להיענות לקריאה לג'יהאד. האזהרה באה בעקבות התבטאויות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שמהן השתמע כי יש להחליף את ח"מינאי.

באידיאולוגיה של הרפובליקה האסלאמית, ח'מינאי נתפס כדמות החורגת בהרבה ממנהיג פוליטי רגיל. הוא מגלם את עקרון "וילאיאת אל-פקיה" – שלטון חכם ההלכה, שלפיו, בהיעדר האימאם הנסתר של השיעה, הסמכות העליונה נתונה לפוסק הבכיר, המייצג את רצון האל עלי אדמות. תפיסה זו מקנה לו סמכות דתית ומדינית כמעט מקודשת, המחייבת ציות דתי ומעמידה אותו מעל מוסדות המדינה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והמנהיג העליון של איראן עלי ח'מינאי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי | צילומים: Andrew Harnik/Getty Images, Majid Saeedi/Getty Images

