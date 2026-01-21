על רקע המתיחות באזור – איראן וארה"ב מגבירות את האיומים ההדדיים | פרשנות

הפרלמנט האיראני איים אתמול כי במקרה של פגיעה במנהיג העליון, עלי ח'מינאי, תפורסם פתווה, פסק הלכה, הקוראת ליציאה לג'יהאד – מלחמת קודש.

כלי תקשורת רשמיים באיראן ציטטו את ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט, שלפיה פגיעה במנהיג העליון תיחשב "הכרזת מלחמה" ותוביל לפרסום פסק הלכה מצד חכמי הדת, שיקרא ל"חיילי האסלאם בכל רחבי העולם" להיענות לקריאה לג'יהאד. האזהרה באה בעקבות התבטאויות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שמהן השתמע כי יש להחליף את ח"מינאי.