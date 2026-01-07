גל המחאה באיראן שונה מקודמיו, והמשטר מתמודד עם מרחב תמרון מצומצם | פרשנות

המחאה באיראן, שהחלה לפני כשבוע וחצי, מחריפה וממשיכה להתרחב אל אזורים נוספים. ההפגנות, שהתפשטו לערים קטנות ובינוניות, לצד קריאות לסגירת שערי הבזארים המרכזיים, מסמנות תפנית משמעותית: המחאה כבר אינה מוגבלת לסטודנטים ולצעירים, אלא מחלחלת אל שכבות הסוחרים והמעמד הבינוני – קבוצות שנחשבו במשך שנים לעוגן מייצב של המשטר. השתתפות הבזאר, המוסד הכלכלי-חברתי החשוב ביותר באיראן, במאבק נגד השלטון מהווה איתות חריג בעוצמתו.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי גל המחאה הנוכחי שונה מקודמיו: הוא עמוק ורחב יותר, ומשקף תחושת תסכול חריפה הנובעת מקריסת האמון הציבורי במשטר, מצוקה כלכלית גוברת ובעיקר מאובדן שליטה של ההנהגה האיראנית בשיח מול הרחוב.