כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גל המחאות באיראן נמשך ומתרחב, אך בנקודת זמן זו עדיין לא חצה את הקו המאיים על יציבות השלטון. במקביל, גורמים בכירים בישראל מבהירים כי צה"ל נמצא בדריכות גבוהה ועוקב אחר פעילות הצבא האיראני וכל ניסיון להפנות כלפי חוץ את תשומת הלב

יוני בן מנחם | 6 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

בירושלים מעריכים: למרות התרחבות המחאה, איראן עדיין לא ניצבת בפני קריסת המשטר | פרשנות

בעוד גל המחאה באיראן נמשך, הורה משטר האייתולות ל"משמרות המהפכה" לקיים תרגילים צבאיים הכוללים שיגור טילים בליסטיים. מטרת המהלך כפולה: הרתעת ישראל וארה"ב מפעולה צבאית נגד איראן, והפגנת כוח כלפי פנים – מול ציבור מתקומם. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים. במקביל, צה"ל נמצא בדריכות גבוהה ועוקב מקרוב אחר הפעילות הצבאית האיראנית, מחשש לניסיון איראני להפתיע את ישראל.

המחאות, שפרצו ב-28 בדצמבר, מציבות את המשטר בפני אחד האתגרים המורכבים ביותר בעשור האחרון. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי מדובר בגל מחאה חריג בהיקפו ובעוצמתו – הגדול ביותר מאז מחאות החיג'אב ב-2022. נראה כי עבור חלקים נרחבים בציבור האיראני, תחושת "אין מה להפסיד" הפכה למנוע המרכזי של המחאה.

ההתפרצות החלה בטהראן על רקע קריסה כלכלית עמוקה: אינפלציה של כ-41%, זינוק של כ-70% במחירי מוצרי יסוד, ושכר חודשי ממוצע השווה לערכו של גרם זהב אחד בלבד. לכך מתוספים מחסור חמור במים, שחיתות ממוסדת ומוסדות שלטון חלשים – כולם מזינים תחושה ציבורית גוברת שהמשטר איבד את יכולתו לנהל את המדינה.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי | צילום: Khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', לצד נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
השלכות המבצע האמריקני בוונצואלה על ציר ההתנגדות בראשות איראן | פרשנות

יוני בן מנחם

המבצע האמריקני מהווה מהלך שעשוי לשבש את התשתית הגלובלית של איראן, חיזבאללה וחמאס. ארה"ב מאותת על שינוי כללי המשחק – גם הרחק מהמזרח התיכון

נשיא סומלילנד, עבדרחמן מוחמד עבדאללהי, 10 בנובמבר 2024
ההכרה הישראלית בסומלילנד ממשיכה לעורר חשש ערבי ואסלאמי | פרשנות

יוני בן מנחם

מיקומה האסטרטגי של סומלילנד והפיכתה לבעלת ברית של ישראל מעוררים חששות אזוריים ובין-לאומיים רבים. גורמים בכירים בישראל מציינים כי סומלילנד משקיעה מאמצים עודפים בהכחשת השמועות על התמורה שהבטיחה לישראל, בשל חשש להיכנס למעגל העימותים האזוריים

מפגינים ברחובות קראקס, בירת ונצואלה, לאחר לכידתו של מדורו על ידי כוחות אמריקניים, 3 בינואר 2026
מבחן הירושה בוונצואלה: מהם התרחישים האפשריים? | פרשנות

דורון פסקין

לכידתו של נשיא ונצואלה מדורו על ידי ארה"ב מציבה את מוסדות השלטון בפני הכרעה בין מספר מסלולים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
סוריה מתמודדת עם מבחן ביטחוני מורכב; ישראל עם היד על הדופק | פרשנות

יוני בן מנחם

שלטונו של א-שרע מתמודד עם התחדשות הטרור הג'יהאדיסטי, תסיסה ברחוב העלווי ומאבק מתמשך על יציבות המדינה. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני אפשרות שאיראן וחיזבאללה ינסו לנצל את המצב ולחדש את פעילותם בסוריה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
האתגר הכפול של איראן – איומים מארה"ב וישראל לצד משבר כלכלי פנימי | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי איראן דרוכה ונתונה בלחץ לנוכח ההצהרות שהושמעו אתמול בפגישתם של נתניהו וטראמפ בפלורידה, ומפרשת אותם כאור ירוק לפעולה צבאית ישראלית. זאת על רקע משבר כלכלי פנימי חריף שהצית מחאות במדינה, ומעלה חשש מתסיסה פנימית

מימין: חנויות סגורות בבזאר טהראן, 22 ביוני 2025, משמאל: מחאות הסוחרים בטהראן היום
מחאת הסוחרים בטהראן – מי מפגין, מדוע וכמה זה משמעותי | פרשנות

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן הביא בימים האחרונים חלק מבעלי החנויות בבזאר של טהראן, הנחשב ללב המסחר בעיר הבירה, לצאת למחאה גלויה

שתפו: