גל המחאות באיראן נמשך ומתרחב, אך בנקודת זמן זו עדיין לא חצה את הקו המאיים על יציבות השלטון. במקביל, גורמים בכירים בישראל מבהירים כי צה"ל נמצא בדריכות גבוהה ועוקב אחר פעילות הצבא האיראני וכל ניסיון להפנות כלפי חוץ את תשומת הלב
יוני בן מנחם | 6 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
בירושלים מעריכים: למרות התרחבות המחאה, איראן עדיין לא ניצבת בפני קריסת המשטר | פרשנות
בעוד גל המחאה באיראן נמשך, הורה משטר האייתולות ל"משמרות המהפכה" לקיים תרגילים צבאיים הכוללים שיגור טילים בליסטיים. מטרת המהלך כפולה: הרתעת ישראל וארה"ב מפעולה צבאית נגד איראן, והפגנת כוח כלפי פנים – מול ציבור מתקומם. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים. במקביל, צה"ל נמצא בדריכות גבוהה ועוקב מקרוב אחר הפעילות הצבאית האיראנית, מחשש לניסיון איראני להפתיע את ישראל.
המחאות, שפרצו ב-28 בדצמבר, מציבות את המשטר בפני אחד האתגרים המורכבים ביותר בעשור האחרון. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי מדובר בגל מחאה חריג בהיקפו ובעוצמתו – הגדול ביותר מאז מחאות החיג'אב ב-2022. נראה כי עבור חלקים נרחבים בציבור האיראני, תחושת "אין מה להפסיד" הפכה למנוע המרכזי של המחאה.
ההתפרצות החלה בטהראן על רקע קריסה כלכלית עמוקה: אינפלציה של כ-41%, זינוק של כ-70% במחירי מוצרי יסוד, ושכר חודשי ממוצע השווה לערכו של גרם זהב אחד בלבד. לכך מתוספים מחסור חמור במים, שחיתות ממוסדת ומוסדות שלטון חלשים – כולם מזינים תחושה ציבורית גוברת שהמשטר איבד את יכולתו לנהל את המדינה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו