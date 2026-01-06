בירושלים מעריכים: למרות התרחבות המחאה, איראן עדיין לא ניצבת בפני קריסת המשטר | פרשנות

בעוד גל המחאה באיראן נמשך, הורה משטר האייתולות ל"משמרות המהפכה" לקיים תרגילים צבאיים הכוללים שיגור טילים בליסטיים. מטרת המהלך כפולה: הרתעת ישראל וארה"ב מפעולה צבאית נגד איראן, והפגנת כוח כלפי פנים – מול ציבור מתקומם. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים. במקביל, צה"ל נמצא בדריכות גבוהה ועוקב מקרוב אחר הפעילות הצבאית האיראנית, מחשש לניסיון איראני להפתיע את ישראל.

המחאות, שפרצו ב-28 בדצמבר, מציבות את המשטר בפני אחד האתגרים המורכבים ביותר בעשור האחרון. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי מדובר בגל מחאה חריג בהיקפו ובעוצמתו – הגדול ביותר מאז מחאות החיג'אב ב-2022. נראה כי עבור חלקים נרחבים בציבור האיראני, תחושת "אין מה להפסיד" הפכה למנוע המרכזי של המחאה.