מאחורי הדיווחים על הצעה לפריסת משטרה צבאית רוסית בגולן מסתתר מהלך פוליטי יותר מאשר ביטחוני: מוסקבה מחפשת השפעה ושיתוף פעולה בתוך סוריה

איל לוינטר | 9 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם רוסיה שוב תחזור לגבולנו – ומה זה בכלל משנה? | פרשנות

רקע

בחודש שעבר דווח בישראל – ובהמשך צוטט גם בכלי תקשורת זרים – כי הממשלה הסורית בוחנת הצעה רוסית להצבת כוחות משטרה רוסית בעמדות לאורך הגבול הסורי מול רמת הגולן. הדיווח התבסס על מקור אנונימי יחיד, ולא ניתן לאימות.

במקביל פרסמו כלי תקשורת סוריים ורוסיים כי משלחת משותפת ממשרדי ההגנה של שתי המדינות ערכה סיור שטח במספר נקודות ואתרים צבאיים בדרום סוריה, במטרה לבחון את המצב באזור במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני הקיים. עם זאת, בדיווחים הסוריים והרוסיים לא נכללה קביעה רשמית המקשרת בין הסיור לבין ההצעה לפריסת המשטרה הצבאית ברמת הגולן.

נוכחות רוסית בגבול סוריה אינה תופעה חדשה. כבר באוגוסט 2018 הודיע משרד ההגנה הרוסי על פריסת כוחות משטרה צבאית בשמונה מוצבי תצפית, במטרה לשמור על היציבות באזור ההפרדה ולסייע לכוחות שמירת השלום של האו"ם ברמת הגולן. ב-2022, בעקבות פרוץ המלחמה באוקראינה, צמצמה רוסיה את פריסתה בדרום סוריה, אך לאחר אירועי ה-7 באוקטובר דווח כי שבה להגביר את הסיורים באזור – עד לקריסת משטר אסד בדצמבר 2024.

רכב צבאי רוסי בדרעא שבדרום סוריה, ספטמבר 2021

רכב צבאי רוסי בדרעא שבדרום סוריה, ספטמבר 2021 | צילום: Sam Hariri/AFP via Getty Images

