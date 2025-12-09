האם רוסיה שוב תחזור לגבולנו – ומה זה בכלל משנה? | פרשנות

רקע

בחודש שעבר דווח בישראל – ובהמשך צוטט גם בכלי תקשורת זרים – כי הממשלה הסורית בוחנת הצעה רוסית להצבת כוחות משטרה רוסית בעמדות לאורך הגבול הסורי מול רמת הגולן. הדיווח התבסס על מקור אנונימי יחיד, ולא ניתן לאימות.

במקביל פרסמו כלי תקשורת סוריים ורוסיים כי משלחת משותפת ממשרדי ההגנה של שתי המדינות ערכה סיור שטח במספר נקודות ואתרים צבאיים בדרום סוריה, במטרה לבחון את המצב באזור במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני הקיים. עם זאת, בדיווחים הסוריים והרוסיים לא נכללה קביעה רשמית המקשרת בין הסיור לבין ההצעה לפריסת המשטרה הצבאית ברמת הגולן.