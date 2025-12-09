"עידן ממדאני": האם ראש העיר החדש יהפוך את ניו יורק לזירת מאבק נגד ישראל? | פרשנות

רקע

הבחירה בזוהרן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק עוררה בקהילה היהודית בעיר שילוב של דאגה ובלבול. ממדאני, "סוציאליסט דמוקרטי" וחבר ארגון ה-DSA ("הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה") – גוף הפועל במסגרת המפלגה הדמוקרטית אך אינו חלק ממוסדותיה – מחזיק בעמדות חריפות כלפי ישראל: הוא תומך ב-BDS מאז תקופת לימודיו, מגדיר את ישראל כמשטר אפרטהייד, ומכנה את המלחמה בעזה "רצח עם".

ממדאני היה שותף לקידום הצעת חוק שנועדה למנוע מעמותות רשומות בניו יורק לממן או לתמוך בפעולות "בלתי חוקיות" של ממשלת ישראל, צה"ל או אזרחים ישראלים בשטחים ובעזה. הוא הצהיר שיפעל לביטול השקעות העירייה באג"ח מדינת ישראל, ואף רמז כי יבקש לפרק את המועצה העירונית לקידום עסקים עם ישראל שהקים ראש העיר הקודם.