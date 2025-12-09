כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בין עמדותיו החריפות כלפי ישראל להבטחותיו להגן על יהודי העיר, ראש העיר הנבחר יידרש לבחור בעמדה פרקטית

איל לוינטר | 9 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

"עידן ממדאני": האם ראש העיר החדש יהפוך את ניו יורק לזירת מאבק נגד ישראל? | פרשנות

רקע

הבחירה בזוהרן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק עוררה בקהילה היהודית בעיר שילוב של דאגה ובלבול. ממדאני, "סוציאליסט דמוקרטי" וחבר ארגון ה-DSA ("הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה") – גוף הפועל במסגרת המפלגה הדמוקרטית אך אינו חלק ממוסדותיה – מחזיק בעמדות חריפות כלפי ישראל: הוא תומך ב-BDS מאז תקופת לימודיו, מגדיר את ישראל כמשטר אפרטהייד, ומכנה את המלחמה בעזה "רצח עם".

ממדאני היה שותף לקידום הצעת חוק שנועדה למנוע מעמותות רשומות בניו יורק לממן או לתמוך בפעולות "בלתי חוקיות" של ממשלת ישראל, צה"ל או אזרחים ישראלים בשטחים ובעזה. הוא הצהיר שיפעל לביטול השקעות העירייה באג"ח מדינת ישראל, ואף רמז כי יבקש לפרק את המועצה העירונית לקידום עסקים עם ישראל שהקים ראש העיר הקודם.

ימים אחדים לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר נעצר ממדאני יחד עם עשרות מפגינים מחוץ לביתו של מנהיג הרוב בסנאט דאז, צ'אק שומר, לאחר שחסמו את הרחוב במחאה על התקיפות הישראליות בעזה. בהפגנה הואשמה ישראל בביצוע רצח עם, ונמתחה דרישה משומר לפעול להפסקת המימון האמריקני למלחמה.

אם ממדאני לא יספק תוצאות מוחשיות בתחומי הדיור, התחבורה והרווחה – ייפגע המותג הפוליטי שבנה לעצמו כמי שדואג לשוכרים, למהגרים ולצעירים

אם ממדאני לא יספק תוצאות מוחשיות בתחומי הדיור, התחבורה והרווחה – ייפגע המותג הפוליטי שבנה לעצמו כמי שדואג לשוכרים, למהגרים ולצעירים | צילום: Angelina Katsanis-Pool/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המלחמה נגד המערבלים הפלנטריים
המכונה שמניעה את המלחמה: הקרב החשאי נגד המערבל הפלנטרי של איראן | פרשנות

איל לוינטר

ישראל השמידה את מרבית המערבלים הפלנטריים שבידי איראן, שכעת חוזרת לרכוש אותם מסין, בניסיון להאיץ את יכולות הייצור של טילי הדלק המוצק שלה. האם ישראל תצליח לסכל את המהלך?

אחת הדאגות המרכזיות של קהילות המודיעין מעסקת F-35 עם סעודיה היא מדליפת מידע לסין או לרוסיה
האם ארה"ב באמת תעביר לסעודיה F-35 – או שזה ייתקע ברגע האחרון? | פרשנות

איל לוינטר

למרות ההסכם האסטרטגי וההבטחה למטוסי חמקן, המהלך תלוי בשורת בדיקות, בפוליטיקה אמריקנית ובחשש מדליפת טכנולוגיה לסין

רכב צבאי רוסי בדרעא שבדרום סוריה, ספטמבר 2021
האם רוסיה שוב תחזור לגבולנו – ומה זה בכלל משנה? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי הדיווחים על הצעה לפריסת משטרה צבאית רוסית בגולן מסתתר מהלך פוליטי יותר מאשר ביטחוני: מוסקבה מחפשת השפעה ושיתוף פעולה בתוך סוריה

וקים ג'ונג-און, שי ג'ין-פינג וולדימיר פוטין, 3 בספטמבר 2025
הפרויקט הסודי להארכת חיי האליטה בסין

איל לוינטר

מאחורי שיחת חולין מקרית על אלמוות בין פוטין, שי וקים, מסתתרת מערכת רפואית חשאית: פרויקט 981 – המבטיח לבכירי המפלגה חיים עד גיל 150 – בעוד האשמות על קצירת איברים מאסירי מצפון, מתרגלי פאלון גונג ואף תינוקות, מציירות מציאות אפלה בהרבה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתם בבית הלבן, 7 באפריל 2025
ההסכם הביטחוני עם סוריה יחזור למרכז הבמה בפגישת נתניהו-טראמפ

יוני בן מנחם

טראמפ מפעיל לחץ לקידום הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, אך ישראל דורשת ערבויות ביטחוניות ברורות. המשא ומתן בין ישראל לסוריה על ההסכם אמור להתחדש לאחר ביקור נתניהו בוושינגטון בסוף החודש

שתפו: