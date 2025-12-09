האם ארה"ב באמת תעביר לסעודיה F-35 – או שזה ייתקע ברגע האחרון? | פרשנות

רקע

במהלך ביקורו של מוחמד בן סלמאן בוושינגטון בחודש נובמבר נחתם הסכם ביטחוני-אסטרטגי בין ארה"ב לסעודיה. במסגרת ההסכם אישר הנשיא טראמפ "לספק בעתיד" מטוסי F-35 לממלכה, לאחר שסעודיה ביקשה לרכוש עד 48 מטוסים.

ההסכם כולל גם אספקה של קרוב ל-300 טנקים אמריקניים, וכן הסכמה שלפיה ארה"ב וחברות אמריקניות ישמשו כשותפות המרכזיות של סעודיה בתחום האנרגיה הגרעינית האזרחית. משמעות הדבר היא שסעודיה לא תפנה למדינות אחרות, כמו סין, להשגת טכנולוגיה גרעינית אזרחית, אלא תסיים את המו"מ בנושא מול ארה"ב.