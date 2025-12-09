כניסה
למרות ההסכם האסטרטגי וההבטחה למטוסי חמקן, המהלך תלוי בשורת בדיקות, בפוליטיקה אמריקנית ובחשש מדליפת טכנולוגיה לסין

איל לוינטר | 9 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האם ארה"ב באמת תעביר לסעודיה F-35 – או שזה ייתקע ברגע האחרון? | פרשנות

רקע

במהלך ביקורו של מוחמד בן סלמאן בוושינגטון בחודש נובמבר נחתם הסכם ביטחוני-אסטרטגי בין ארה"ב לסעודיה. במסגרת ההסכם אישר הנשיא טראמפ "לספק בעתיד" מטוסי F-35 לממלכה, לאחר שסעודיה ביקשה לרכוש עד 48 מטוסים.

ההסכם כולל גם אספקה של קרוב ל-300 טנקים אמריקניים, וכן הסכמה שלפיה ארה"ב וחברות אמריקניות ישמשו כשותפות המרכזיות של סעודיה בתחום האנרגיה הגרעינית האזרחית. משמעות הדבר היא שסעודיה לא תפנה למדינות אחרות, כמו סין, להשגת טכנולוגיה גרעינית אזרחית, אלא תסיים את המו"מ בנושא מול ארה"ב.

בתמורה, סעודיה אמורה לממש את התחייבותה להשקיע כמעט טריליון דולר בתשתיות, בטכנולוגיה ובתעשייה בארה"ב.

אחת הדאגות המרכזיות של קהילות המודיעין מעסקת F-35 עם סעודיה היא מדליפת מידע לסין או לרוסיה

אחת הדאגות המרכזיות של קהילות המודיעין מעסקת F-35 עם סעודיה היא מדליפת מידע לסין או לרוסיה | צילום: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

