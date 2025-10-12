חמאס טוען לניצחון, אך בפועל המיט חורבן על הפלסטינים | פרשנות

אחרי החתימה על "הסכם עזה" בשארם א-שיח', וכניסת הפסקת האש בין ישראל לחמאס לתוקפה, בכירי ארגון חמאס מכריזים על "ניצחון" וזוקפים לעצמם שורה של הישגים במלחמה, למרות שבעולם הערבי וברצועת עזה הלכי הרוח הם שחמאס הובס במלחמה על ידי ישראל.

מבחינת חמאס, עצם הישרדותו של הארגון ברצועה, למרות הפגיעה הקשה שצה"ל הנחית על הזרוע הצבאית שלו, היא "ניצחון", שהושג בזכות מה שנקרא בערבית "צומוד" (עמידה איתנה). זאת למרות שמדובר בשלב זה רק בשלב הראשון בתוכנית האמריקנית, הקובעת כי בהמשך חמאס יפורק מנשקו, רצועת עזה תפורז, ומעשית חמאס לא יישאר כגוף שלטוני מתפקד ברצועת עזה. נושא זה צפוי להיות נדון בשיחות ההמשך לאחר יישום השלב הראשון.