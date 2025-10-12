כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בעוד חמאס מנסה לבסס נרטיב של "ניצחון" והישג מול ישראל, רצועת עזה מתמודדת עם חורבן חסר תקדים, הרוגים רבים ואובדן אמון גובר בהנהגת ארגון הטרור

יוני בן מנחם | 12 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

חמאס טוען לניצחון, אך בפועל המיט חורבן על הפלסטינים | פרשנות

אחרי החתימה על "הסכם עזה" בשארם א-שיח', וכניסת הפסקת האש בין ישראל לחמאס לתוקפה, בכירי ארגון חמאס מכריזים על "ניצחון" וזוקפים לעצמם שורה של הישגים במלחמה, למרות שבעולם הערבי וברצועת עזה הלכי הרוח הם שחמאס הובס במלחמה על ידי ישראל.

מבחינת חמאס, עצם הישרדותו של הארגון ברצועה, למרות הפגיעה הקשה שצה"ל הנחית על הזרוע הצבאית שלו, היא "ניצחון", שהושג בזכות מה שנקרא בערבית "צומוד" (עמידה איתנה). זאת למרות שמדובר בשלב זה רק בשלב הראשון בתוכנית האמריקנית, הקובעת כי בהמשך חמאס יפורק מנשקו, רצועת עזה תפורז, ומעשית חמאס לא יישאר כגוף שלטוני מתפקד ברצועת עזה. נושא זה צפוי להיות נדון בשיחות ההמשך לאחר יישום השלב הראשון.

חמאס ממהר להכריז על "ניצחון" כדי להקדים ולנסות לקבע בדעת הקהל הערבית נרטיב חדש, בניסיון להימנע מההתמודדות עם המציאות הקשה והביקורת העצמית. הוא מנפח את הישגיו, בעיקר את החזרת הנושא הפלסטיני למרכז הבימה העולמי, כדי לחפות על הנזק האנושי, החברתי והכלכלי שהוא המיט על החברה הפלסטינית באמצעות הטבח הנורא שעשה ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר 2023.

הריסות ברצועת עזה, 13 בנובמבר 2023

הריסות ברצועת עזה, 13 בנובמבר 2023 | צילום: Christopher Furlong/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025
האם חמאס בדרך לתבוסה ברצועת עזה? | פרשנות

יוני בן מנחם

באמצעי התקשורת הערביים וברשתות החברתיות התחילו להישמע בגלוי בימים האחרונים קולות על התבוסה של חמאס – אך בישראל מזהירים: הדרך לפירוקו ולפירוז הרצועה עוד ארוכה ומלאת מוקשים. חמאס מתמרן כדי לשמור על כוחו ברצועת עזה ולהעביר את מוקד העימות ליהודה ושומרון

מי ישלוט באלגוריתם של טיקטוק
הקרב על האלגוריתם: מי ישלוט בטיקטוק? | פרשנות

איל לוינטר

טראמפ מקדם עסקה שעשויה להציב את טיקטוק תחת בעלות ופיקוח אמריקני – אך גם אם תאושר, נותרת השאלה: מי באמת יחליט מה יופיע בפיד של מאות מיליוני משתמשים - ובאיזה צד של הסיפור תהיה ישראל?

מתחם המנהרות בהר "קולנג גאז לה", מרץ 2025, המכון למדע ולביטחון בינלאומי
המנהרות שליד נתנז: האתר הסודי שהפך למוקד ההיערכות החדש של טהראן? | פרשנות

איל לוינטר

תצלומי לוויין מצביעים על העמקת חציבות, הרחבת מערך האבטחה והתגברות הפעילות סביב ההר קולנג גאז לה. האם ישראל תפעל?

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף
מה משתמע מהסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה לפקיסטן? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי ההצהרות על "הגנה הדדית" מסתתרת מערכת אינטרסים כלכלית וביטחונית - והזדמנות ללחוץ על וושינגטון

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב מפעיל לחץ משמעותי במטרה להוציא לפועל את תוכניתו. עם זאת, גורמים בכירים בירושלים מזהירים כי ציר "האחים המוסלמים", שאותו מובילות קטאר וטורקיה, עלול לאכזב את טראמפ, וחמאס עשוי לנסות למסמס את התוכנית ולמשוך זמן כדי להישאר בשלטון ברצועת עזה

מכוניות משטרה שנשרפו במהלך ההפגנות במרוקו, 1 באוקטובר 2025
לאן תתפתח המחאה של הדור הצעיר במרוקו? | פרשנות

יוני בן מנחם

בשבוע שעבר פרצה במרוקו מחאה של בני הדור הצעיר שהובילה לעימותים אלימים בין מפגינים לכוחות הביטחון. מאות בני אדם נפצעו ומאות נוספים נעצרו. המפגינים מוחים על מצב מערכות הבריאות, החינוך ועל השחיתות במדינה, ודורשים את פיטוריו של ראש הממשלה

שתפו: