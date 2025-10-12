בעוד חמאס מנסה לבסס נרטיב של "ניצחון" והישג מול ישראל, רצועת עזה מתמודדת עם חורבן חסר תקדים, הרוגים רבים ואובדן אמון גובר בהנהגת ארגון הטרור
יוני בן מנחם | 12 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
חמאס טוען לניצחון, אך בפועל המיט חורבן על הפלסטינים | פרשנות
אחרי החתימה על "הסכם עזה" בשארם א-שיח', וכניסת הפסקת האש בין ישראל לחמאס לתוקפה, בכירי ארגון חמאס מכריזים על "ניצחון" וזוקפים לעצמם שורה של הישגים במלחמה, למרות שבעולם הערבי וברצועת עזה הלכי הרוח הם שחמאס הובס במלחמה על ידי ישראל.
מבחינת חמאס, עצם הישרדותו של הארגון ברצועה, למרות הפגיעה הקשה שצה"ל הנחית על הזרוע הצבאית שלו, היא "ניצחון", שהושג בזכות מה שנקרא בערבית "צומוד" (עמידה איתנה). זאת למרות שמדובר בשלב זה רק בשלב הראשון בתוכנית האמריקנית, הקובעת כי בהמשך חמאס יפורק מנשקו, רצועת עזה תפורז, ומעשית חמאס לא יישאר כגוף שלטוני מתפקד ברצועת עזה. נושא זה צפוי להיות נדון בשיחות ההמשך לאחר יישום השלב הראשון.
חמאס ממהר להכריז על "ניצחון" כדי להקדים ולנסות לקבע בדעת הקהל הערבית נרטיב חדש, בניסיון להימנע מההתמודדות עם המציאות הקשה והביקורת העצמית. הוא מנפח את הישגיו, בעיקר את החזרת הנושא הפלסטיני למרכז הבימה העולמי, כדי לחפות על הנזק האנושי, החברתי והכלכלי שהוא המיט על החברה הפלסטינית באמצעות הטבח הנורא שעשה ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר 2023.
