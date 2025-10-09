האם חמאס בדרך לתבוסה ברצועת עזה? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההסכם על ביצוע השלב הראשון של תוכנית טראמפ הוא הסכם היסטורי, שמבטא את השגת אחת המטרות העיקריות של המלחמה שנכפתה על ישראל ב-7 באוקטובר 2023.

לדבריהם, ההסכם הוא תוצאה ישירה של הלחץ הצבאי הישראלי על חמאס ברצועת עזה והסיוע והתמיכה הרבים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהצליח לגייס קואליציה ערבית-אסלאמית להפעלת לחץ על חמאס.