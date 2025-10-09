כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

באמצעי התקשורת הערביים וברשתות החברתיות התחילו להישמע בגלוי בימים האחרונים קולות על התבוסה של חמאס – אך בישראל מזהירים: הדרך לפירוקו ולפירוז הרצועה עוד ארוכה ומלאת מוקשים. חמאס מתמרן כדי לשמור על כוחו ברצועת עזה ולהעביר את מוקד העימות ליהודה ושומרון

יוני בן מנחם | 9 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האם חמאס בדרך לתבוסה ברצועת עזה? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההסכם על ביצוע השלב הראשון של תוכנית טראמפ הוא הסכם היסטורי, שמבטא את השגת אחת המטרות העיקריות של המלחמה שנכפתה על ישראל ב-7 באוקטובר 2023.

לדבריהם, ההסכם הוא תוצאה ישירה של הלחץ הצבאי הישראלי על חמאס ברצועת עזה והסיוע והתמיכה הרבים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהצליח לגייס קואליציה ערבית-אסלאמית להפעלת לחץ על חמאס.

החזרת כל החטופים הישראלים, החיים והחללים, תשמוט מידי חמאס את מנוף הלחץ העיקרי שלו על ישראל. הוא כבר לא יוכל לסחוט אותה במשא ומתן ולאיים לפגוע בחטופים. ישראל תוכל לנצל את המשך שהות כוחה הצבאי בחלקים נרחבים של רצועת עזה כדי להפעיל לחץ על חמאס להתפרק מנשקו.

הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025

הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מי ישלוט באלגוריתם של טיקטוק
הקרב על האלגוריתם: מי ישלוט בטיקטוק? | פרשנות

איל לוינטר

טראמפ מקדם עסקה שעשויה להציב את טיקטוק תחת בעלות ופיקוח אמריקני – אך גם אם תאושר, נותרת השאלה: מי באמת יחליט מה יופיע בפיד של מאות מיליוני משתמשים - ובאיזה צד של הסיפור תהיה ישראל?

מתחם המנהרות בהר "קולנג גאז לה", מרץ 2025, המכון למדע ולביטחון בינלאומי
המנהרות שליד נתנז: האתר הסודי שהפך למוקד ההיערכות החדש של טהראן? | פרשנות

איל לוינטר

תצלומי לוויין מצביעים על העמקת חציבות, הרחבת מערך האבטחה והתגברות הפעילות סביב ההר קולנג גאז לה. האם ישראל תפעל?

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף
מה משתמע מהסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה לפקיסטן? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי ההצהרות על "הגנה הדדית" מסתתרת מערכת אינטרסים כלכלית וביטחונית - והזדמנות ללחוץ על וושינגטון

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב מפעיל לחץ משמעותי במטרה להוציא לפועל את תוכניתו. עם זאת, גורמים בכירים בירושלים מזהירים כי ציר "האחים המוסלמים", שאותו מובילות קטאר וטורקיה, עלול לאכזב את טראמפ, וחמאס עשוי לנסות למסמס את התוכנית ולמשוך זמן כדי להישאר בשלטון ברצועת עזה

מכוניות משטרה שנשרפו במהלך ההפגנות במרוקו, 1 באוקטובר 2025
לאן תתפתח המחאה של הדור הצעיר במרוקו? | פרשנות

יוני בן מנחם

בשבוע שעבר פרצה במרוקו מחאה של בני הדור הצעיר שהובילה לעימותים אלימים בין מפגינים לכוחות הביטחון. מאות בני אדם נפצעו ומאות נוספים נעצרו. המפגינים מוחים על מצב מערכות הבריאות, החינוך ועל השחיתות במדינה, ודורשים את פיטוריו של ראש הממשלה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
איראן בצומת דרכים אסטרטגי: בין חידוש המשא ומתן להסלמה | פרשנות

יוני בן מנחם

הסנקציות חזרו והלחץ על איראן גובר. התגובה של טהראן תגדיר לאן עשוי להתפתח העימות סביב סוגיית הגרעין

שתפו: