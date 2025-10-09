באמצעי התקשורת הערביים וברשתות החברתיות התחילו להישמע בגלוי בימים האחרונים קולות על התבוסה של חמאס – אך בישראל מזהירים: הדרך לפירוקו ולפירוז הרצועה עוד ארוכה ומלאת מוקשים. חמאס מתמרן כדי לשמור על כוחו ברצועת עזה ולהעביר את מוקד העימות ליהודה ושומרון
יוני בן מנחם | 9 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
האם חמאס בדרך לתבוסה ברצועת עזה? | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ההסכם על ביצוע השלב הראשון של תוכנית טראמפ הוא הסכם היסטורי, שמבטא את השגת אחת המטרות העיקריות של המלחמה שנכפתה על ישראל ב-7 באוקטובר 2023.
לדבריהם, ההסכם הוא תוצאה ישירה של הלחץ הצבאי הישראלי על חמאס ברצועת עזה והסיוע והתמיכה הרבים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהצליח לגייס קואליציה ערבית-אסלאמית להפעלת לחץ על חמאס.
החזרת כל החטופים הישראלים, החיים והחללים, תשמוט מידי חמאס את מנוף הלחץ העיקרי שלו על ישראל. הוא כבר לא יוכל לסחוט אותה במשא ומתן ולאיים לפגוע בחטופים. ישראל תוכל לנצל את המשך שהות כוחה הצבאי בחלקים נרחבים של רצועת עזה כדי להפעיל לחץ על חמאס להתפרק מנשקו.
