תצלומי לוויין מצביעים על העמקת חציבות, הרחבת מערך האבטחה והתגברות הפעילות סביב ההר קולנג גאז לה. האם ישראל תפעל?

איל לוינטר | 8 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המנהרות שליד נתנז: האתר הסודי שהפך למוקד ההיערכות החדש של טהראן? | פרשנות

רקע

ביולי 2020 אירעה שריפה מלוּוה בפיצוץ בסדנת הרכבת הצנטריפוגות במתחם ההעשרה בנתנז. האירוע גרם לנזק מבני נרחב – סדקים בקירות, דלתות שיצאו מציריהן ולוחות גג שנהרסו.

הסדנה, שנבנתה על ידי חברת TESA (חברת טכנולוגיות הצנטריפוגה האיראנית), יועדה להרכבה תעשייתית של רוטורים מתקדמים לצנטריפוגות, ורכיבים קריטיים נוספים, במטרה לספק צנטריפוגות חדשות שיוצבו בהמשך במתקני ההעשרה התת-קרקעיים בנתנז ובפורדו.

לאחר הפגיעה, בסוף אוקטובר 2020, פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) אישרו כי איראן החלה בהקמת מתקן חדש להרכבת צנטריפוגות – הפעם מתקן תת-קרקעי, שנחצב בלב ההרים סביב נתנז.

מתחם המנהרות בהר "קולנג גאז לה", מרץ 2025, המכון למדע ולביטחון בינלאומי

