הקרב על האלגוריתם: מי ישלוט בטיקטוק? | פרשנות

רקע

ב-27 בספטמבר פורסם סרטון מפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונסוליה הישראלית בניו-יורק, שבו אמר כי הרשתות החברתיות הן "הנשק החשוב ביותר" לחיזוק התמיכה בישראל בארה"ב. בדבריו ציין נתניהו כי "הרכישה החשובה ביותר" שעומדת על הפרק – והוא מקווה שתצא לפועל – היא של טיקטוק.

מוקדם יותר השנה הגדיר נתניהו את הרשתות החברתיות כ"חזית השמינית" שבה נלחמת מדינת ישראל, והוסיף כי מדובר ב"קרב על האמת". סקר של מכון Pew שפורסם באוגוסט מצא כי אחד מכל חמישה אמריקנים צורך חדשות דרך טיקטוק, ושיעור זה מטפס ל-43% בקרב בני 30 ומטה.