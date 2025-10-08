טראמפ מקדם עסקה שעשויה להציב את טיקטוק תחת בעלות ופיקוח אמריקני – אך גם אם תאושר, נותרת השאלה: מי באמת יחליט מה יופיע בפיד של מאות מיליוני משתמשים – ובאיזה צד של הסיפור תהיה ישראל?
איל לוינטר | 8 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
הקרב על האלגוריתם: מי ישלוט בטיקטוק? | פרשנות
רקע
ב-27 בספטמבר פורסם סרטון מפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונסוליה הישראלית בניו-יורק, שבו אמר כי הרשתות החברתיות הן "הנשק החשוב ביותר" לחיזוק התמיכה בישראל בארה"ב. בדבריו ציין נתניהו כי "הרכישה החשובה ביותר" שעומדת על הפרק – והוא מקווה שתצא לפועל – היא של טיקטוק.
מוקדם יותר השנה הגדיר נתניהו את הרשתות החברתיות כ"חזית השמינית" שבה נלחמת מדינת ישראל, והוסיף כי מדובר ב"קרב על האמת". סקר של מכון Pew שפורסם באוגוסט מצא כי אחד מכל חמישה אמריקנים צורך חדשות דרך טיקטוק, ושיעור זה מטפס ל-43% בקרב בני 30 ומטה.
דבריו של נתניהו נאמרו זמן קצר לאחר שהבית הלבן הודיע כי הנשיא דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי המאשר עקרונית מתווה למכירת פעילות טיקטוק בארה"ב לקונסורציום משקיעים אמריקני, בעסקה המוערכת בכ-14 מיליארד דולר. נכון למועד כתיבת שורות אלה בסוף ספטמבר, ההסכם עדיין בתהליך מו"מ ואישור – אך זהו הכיוון הרשמי.
