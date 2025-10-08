כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טראמפ מקדם עסקה שעשויה להציב את טיקטוק תחת בעלות ופיקוח אמריקני – אך גם אם תאושר, נותרת השאלה: מי באמת יחליט מה יופיע בפיד של מאות מיליוני משתמשים – ובאיזה צד של הסיפור תהיה ישראל?

איל לוינטר | 8 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

הקרב על האלגוריתם: מי ישלוט בטיקטוק? | פרשנות

רקע

ב-27 בספטמבר פורסם סרטון מפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונסוליה הישראלית בניו-יורק, שבו אמר כי הרשתות החברתיות הן "הנשק החשוב ביותר" לחיזוק התמיכה בישראל בארה"ב. בדבריו ציין נתניהו כי "הרכישה החשובה ביותר" שעומדת על הפרק – והוא מקווה שתצא לפועל – היא של טיקטוק.

מוקדם יותר השנה הגדיר נתניהו את הרשתות החברתיות כ"חזית השמינית" שבה נלחמת מדינת ישראל, והוסיף כי מדובר ב"קרב על האמת". סקר של מכון Pew שפורסם באוגוסט מצא כי אחד מכל חמישה אמריקנים צורך חדשות דרך טיקטוק, ושיעור זה מטפס ל-43% בקרב בני 30 ומטה.

דבריו של נתניהו נאמרו זמן קצר לאחר שהבית הלבן הודיע כי הנשיא דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי המאשר עקרונית מתווה למכירת פעילות טיקטוק בארה"ב לקונסורציום משקיעים אמריקני, בעסקה המוערכת בכ-14 מיליארד דולר. נכון למועד כתיבת שורות אלה בסוף ספטמבר, ההסכם עדיין בתהליך מו"מ ואישור – אך זהו הכיוון הרשמי.

מי ישלוט באלגוריתם של טיקטוק

צילום: Charles-McClintock Wilson/Shutterstock.com

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מתחם המנהרות בהר "קולנג גאז לה", מרץ 2025, המכון למדע ולביטחון בינלאומי
המנהרות שליד נתנז: האתר הסודי שהפך למוקד ההיערכות החדש של טהראן? | פרשנות

איל לוינטר

תצלומי לוויין מצביעים על העמקת חציבות, הרחבת מערך האבטחה והתגברות הפעילות סביב ההר קולנג גאז לה. האם ישראל תפעל?

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף
מה משתמע מהסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה לפקיסטן? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי ההצהרות על "הגנה הדדית" מסתתרת מערכת אינטרסים כלכלית וביטחונית - והזדמנות ללחוץ על וושינגטון

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב מפעיל לחץ משמעותי במטרה להוציא לפועל את תוכניתו. עם זאת, גורמים בכירים בירושלים מזהירים כי ציר "האחים המוסלמים", שאותו מובילות קטאר וטורקיה, עלול לאכזב את טראמפ, וחמאס עשוי לנסות למסמס את התוכנית ולמשוך זמן כדי להישאר בשלטון ברצועת עזה

מכוניות משטרה שנשרפו במהלך ההפגנות במרוקו, 1 באוקטובר 2025
לאן תתפתח המחאה של הדור הצעיר במרוקו? | פרשנות

יוני בן מנחם

בשבוע שעבר פרצה במרוקו מחאה של בני הדור הצעיר שהובילה לעימותים אלימים בין מפגינים לכוחות הביטחון. מאות בני אדם נפצעו ומאות נוספים נעצרו. המפגינים מוחים על מצב מערכות הבריאות, החינוך ועל השחיתות במדינה, ודורשים את פיטוריו של ראש הממשלה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
איראן בצומת דרכים אסטרטגי: בין חידוש המשא ומתן להסלמה | פרשנות

יוני בן מנחם

הסנקציות חזרו והלחץ על איראן גובר. התגובה של טהראן תגדיר לאן עשוי להתפתח העימות סביב סוגיית הגרעין

תומכי חיזבאללה בטקס לזכרו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה, בדרום לבנון, 27 בספטמבר 2025
חיזבאללה ממשיך להישען על התמיכה האיראנית ולהצהיר כי לא ימסור את נשקו | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי נאום מזכ"ל חיזבאללה לציון שנה לחיסול נסראללה, לצד ביקורו של מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי האיראני בביירות, ממחישים את החולשה של הממשלה הלבנונית מול ארגון הטרור

שתפו: